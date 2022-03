Ventimiglia: manifestazione di solidarietà per l'Ucraina, il PD "Non possiamo arrenderci all'orrore della guerra"

Il circolo del Partito Democratico di Ventimiglia aderisce convintamente alla manifestazione promossa da Scuola di Pace per ribadire il proprio 'no' alla guerra in Ucraina e per esprimere la propria solidarietà al popolo ucraino.



"Ricordiamo a tutti il valore dell'art.11 della nostra Costituzione e Vi invitiamo numerosi, mercoledì 2 marzo dalle 17 alle 19 in Via Aprosio, incrocio Via della Repubblica. Non possiamo arrenderci all'orrore della guerra" - ha detto Vera Nesci, segretario del Circolo PD di Ventimiglia.