Taggia: elezioni Amministrative, scende in campo anche Rifondazione "In favore della sanità pubblica"

Il Circolo di Rifondazione di Sanremo-Taggia ‘Valeria Faraldi’, seguendo i propri principi di salvaguardia del bene pubblico, scende in campo proponendo una propria lista civica di sinistra, alle prossime elezioni amministrative di Taggia.

“Lo facciamo in favore della sanità pubblica – evidenzia Rifondazione - per una difesa del territorio, evitando gettate di cemento inutili e pericolose anche in zone a rischio esondazione e per salvaguardare la popolazione da speculazioni sulla gestione dei rifiuti. Saremo aperti a tutte quelle persone di Sinistra che condividano i nostri principi e che, giustamente, alla luce delle nuove separazioni, possono contare su una unica lista civica di ‘vera sinistra’, in contrapposizione allo strapotere arrogante della giunta attuale. Per questa nostra decisione metteremo in agenda, in tempi brevi, un incontro nel quale esporremo il nostro progetto e le fondamenta del nostro programma e qualsiasi persona di sinistra che voglia aderire e apportare idee per migliorare la qualità di vita dei taggesi”.

“Il nostro non sarà un ‘programma elettorale’ – termina Rifondazione - ma vuole essere qualcosa di più protratto nel tempo e non dimenticato a chiusura dei seggi. Le porte della Casa del Popolo sono aperte a chi non abbia necessariamente una nostra tessera in tasca, ma più importante, abbia idee per il bene comune”.