Sanità territoriale: Riolfo (Lega) “Nuovo Palasalute di Ventimiglia sarà una delle cinque ‘Case di Comunità’ in Asl 1”

“Il nuovo Palasalute di Ventimiglia rientra tra le cinque Case di comunità che verranno istituite da Regione Liguria nel territorio dell’Asl 1 Imperiese. E’ la sintesi di quanto riferito in consiglio regionale a seguito della mia interrogazione su questo tema, importantissimo per l’estremo Ponente ligure”.

Lo ha detto il consigliere regionale della Lega e commissario della II commissione Salute e Sicurezza sociale Mabel Riolfo, che prosegue: “In merito ai finanziamenti per la realizzazione dell’opera, strategica e necessaria per tutto il Distretto sociosanitario n° 1, è stato precisato che l’intervento è inserito nella pianificazione della Missione 6 del Pnrr, in corso di predisposizione, per la valutazione delle competenti strutture governative”.

“Il Comune di Ventimiglia – termina il Consigliere Riolfo - a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto il 15 dicembre 2020, è entrato in possesso degli spazi ferroviari, circa 1200 mq, che pure secondo l’Asl 1 risultano idonei per la realizzazione di un Palazzetto della Salute”.