Elezioni a Taggia: Giuseppe Loiacono si candida a sindaco, "Prima di scegliere un politico bisogna scegliere il cittadino"

Giuseppe Loiacono si candida sindaco per le elezioni di Taggia. Lui è ccoordinatore nazionale con delega alle Associazioni del Partito Più Italia e si presenterà a capo della lista "Arma di Taggia per Taggia - l'Alternativa".



Oltre a far parte del partito guidato Fabrizio Pignalberi, Loiacono è molto conosciuto in zona per le sue posizioni contro il greenpass e l'uso della mascherina. In una nota del partito si legge: "È tempo di fare spazio ad una nuova generazione al comando che sia in corsa non per la poltrona ma per la propria gente, al fine di realizzare ogni richiesta plausibile e ripulire la propria città. Si ha bisogno di nuove potenze per nuovi orizzonti scegliendo una politica che ascolti ma non prometta. Prima di scegliere un politico bisogna scegliere il cittadino! Tra la gente e soprattutto per la gente".

Loiacono è quindi il terzo candidato in corsa per le elezioni di Taggia. Oltre a lui correranno per la carica di sindaco: il primo cittadino uscente Mario Conio e il rappresentante del centrosinistra Gabriele Cascino.