Nuovi artisti digitali crescono con ItaliaNFT e NAD

50 gli artisti selezionati da una giuria tecnica, 3 i vincitori votati dalla community.

ItaliaNFT e NAD (Nuova Accademia del Design di Verona) daranno forma al loro primo NFT COMMUNITY CONTEST.

L’iniziativa è promossa dalla società Hdemy Group s.r.l, azienda che si occupa di consulenza nel campo della formazione, dello sviluppo e della gestione di numerose attività innovative.

Il contest si svolgerà dal 1 marzo al 30 aprile 2022. Entro tale periodo artisti e designer dovranno inviare la propria candidatura rispettando le seguenti modalità di partecipazione: il concorso sarà aperto a tutti i residenti in Italia senza limitazione di età, purché al momento dell’invio del video siano iscritti alla piattaforma ItaliaNFT (la partecipazione al contest è gratuita).

Ogni partecipante dovrà inviare un file video in 3D, della durata di max 12 sec in formato Mp4, AVI con soggetto a piacere. La consegna delle opere potrà avvenire mediante l’invio di un CD a mezzo posta (o consegnato personalmente) presso la sede veronese della società Hdemy Group s.r.l, oppure mediante l’invio del file a mezzo pec al seguente all’indirizzo: nftcontest@accademiadeldesign.com.

Il termine tassativo per la consegna sarà il giorno 30 Aprile 2022. È previsto un montepremi totale di 10.000,00 euro che sarà così suddiviso: il primo classificato si aggiudicherà una borsa di studio del valore di 6.000,00 euro, il secondo classificato di 3.000,00 euro e il terzo classificato di 1.000,00 euro. In una prima fase la giuria tecnica composta da 5 professionisti del settore selezionerà 50 opere tra quelle ricevute. Le opere selezionate saranno quindi sottoposte alla giuria popolare tramite un sondaggio con voto digitale che si terrà sulla piattaforma www.italianft.art . Tra le opere che riceveranno il maggior numero di voti nel periodo tra il primo maggio e il 31 maggio 2022 verrà formata la classifica e i vincitori saranno comunicati mediante un digital event in programma il 15 giugno prossimo. Il regolamento e tutte le informazioni riguardanti il contest sono consultabili su: www.italianft.art/contest e www.accademiadeldesign.com/nft-contest. Per ItaliaNFT questa iniziativa si inserisce tra le attività volte a promuovere NFT e blockchain come tecnologie incredibili al servizio dell'arte, del design, della cultura e sostenere la multimedialita' come regina della nostra epoca.

About ItaliaNFT:

Cambiare la reputazione del mondo degli NFT attraverso un market place unico nel suo genere, dove l’eccellenza italiana è protagonista assoluta. Lo stesso know how che si tramanda ancora nei laboratori e che crea un ponte tra passato e il futuro, capacita' innovativa del genio italiano : questo è lo scopo di ItaliaNFT, la prima piattaforma italiana di vendita di NFT. ItaliaNFT propone un market place non generalista ma specializzato, di nicchia nella qualità dell’offerta prodotta che si rivolge non solo al pubblico italiano ma a tutto il mondo. L’obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento del Made in Italy in campo NFT e più in generale per tutto ciò che è espressione digitale. www.italianft.art.

About NAD:

NAD – Nuova Accademia del Design è un polo di formazione con 5 indirizzi specifici: Interior, Fashion, Visual, Green e Business Design con sedi a Verona e Milano. La chiave del successo di NAD è la formazione innovativa, strumento didattico immersivo che aiuta gli studenti a costruire la loro preparazione assecondando le rispettive personalità e singole propensioni. Operativa da molti anni anche nella didattica a distanza, consolidata attraverso investimenti costanti in attrezzature tecnologicamente avanzate.