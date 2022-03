Imperia, non aveva comunicato che il marito beneficiava del reddito di cittadinanza: assolta dipendente di un ristorante

Giovane dipendente di un ristorante di Imperia che non aveva denunciato che dopo la sua assunzione non aveva denunciato che il marito era percettore di reddito di cittadinanza, è stata assolta dal tribunale collegiale di Imperia (presidente Indellicati, giudici Romano e Minieri), “perché il fatto non sussiste”.

L’accusa sostenuta dal pubblico ministero Luca Scorza Azzarà era di truffa aggravata ai danni dello Stato. La donna era difesa dall’avvocato Ersilia Ferrante.

“Per conoscere le motivazioni della sentenza -dichiara al nostro giornale la Ferrante - occorrono 90 giorni, ma in via generale, posso dire che non bisogna fare di ogni erba un fascio in queste situazioni, ci sono si delle persone che ne approfittano ma molti sono in buona fede, ma qui si rischia il carcere”.

La donna era stata assunta ai primi di giugno, il controllo (generico) era scattato l’11 e il 26 dello stesso l’Inps era stata informata della situazione.

La legge dice che il lavoratore ha 30 giorni di tempo per informare l’Ente della variazione del reddito familiare quando un membro è percettore della misura di sostegno.