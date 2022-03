Coronavirus: oggi più tamponi e più contagiati ma il tasso di positività è invariato, una donna morta a Bordighera

Aumento dei nuovi contagi, ma in base a un numero di tamponi superiore a quello di ieri, sia in regione che nella nostra provincia, dove il tasso di positività rimane pressoché invariato, nel classico bollettino quotidiano relativo al Covid.

Nella nostra regione si sono registrati 1.309 nuovi positivi a fronte di 14.154 tamponi nelle ultime 24 ore (3.598 molecolari e 10.556 antigenici rapidi), uno ogni 10, 81 pari al 9,24%.

Nella nostra provincia sono stati 149 i nuovi contagiati, rispetto ai 199 del savonese, i 789 di Genova e i 168 di Spezia. Stabili i ricoveri in provincia e in calo in Liguria, dove si registrano 12 morti negli ultimi quattro giorni, tra i quali una donna di 84 anni all’ospedale di Bordighera.

Nella nostra provincia sono 23 i nuovi positivi, rispetto ai 91 del savonese, i 226 di Genova e i 25 di Spezia. Stazionari i ricoveri (dopo la discesa costante dei giorni scorsi) ma,m purtroppo, dobbiamo registrare quattro morti in regione, tutti all’ospedale di Sanremo. Si tratta di due donne di 83 e 93 anni e di due uomini, di 82 e 85 anni.

Tamponi processati con test molecolare: 2.286.954 (+3.598)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.506.112 (+10.556)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 346.209 (+1.309)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 13.662 (-642)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.585 (-139)

Savona 2.106 (-90)

Genova 7.489 (-278)

La Spezia 1.718 (-104)

Residenti fuori regione o estero 330 (-18)

Altro o in fase di verifica 434 (-13)

Totale 13.662 (-642)

Ospedalizzati: 362 (-8); 17 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 50 (=); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 2 - 67 (=); 1 (=) in terapia intensiva

San Martino - 58 (-2); 3 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 70 (-6); 4 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (=); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 60 (-1); 4 (=) in terapia intensiva

Asl 4 - 21 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 31 (=); 2 (=) in terapia intensiva

* 5 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 13.288 (-631)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 327.438 (+1.939)

Deceduti: 5.109 (+12)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 126 (-37)

Asl 2 - 439 (-4)

Asl 3 - 1.485 (-69)

Asl 4 - 450 (+14)

Asl 5 - 116 (-9)

Totale - 2.616 (-105)