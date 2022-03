Sanremo: manifestazione di interesse dal Comune per l'affidamento del parcheggio sotto l'ospedale 'Borea'

Il Comune di Sanremo ha pubblicato un bando per una manifestazione di interesse, in modo da affidare nuovamente il parcheggio sotto l’ospedale ‘Borea’ della città dei fiori.

Affidato negli anni scorsi a una cooperativa sociale, il parcheggio è rimasto totalmente libero (e anche in alcuni momenti in situazione di degrado) e, oggi, il Comune intende riaffidarlo.

La gestione è prevista dal 1° maggio prossimo, per due anni eventualmente rinnovabile e prorogabile per mesi 6. L’Amministrazione comunale vuole fare una indagine esplorativa per individuare l’affidamento della concessione.