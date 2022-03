Camporosso: scuola e natura, la giunta dà l'ok per l'adesione alla campagna 'Eco-Schools'

La giunta di Camporosso ha approvato l'adesione alla campagna 'Eco-Schools' della FEE, da parte del plesso scolastico di Camporosso Capoluogo, la formazione dell'Eco-comitato e il piano d'azione elaborato.

La somma impegnata è di 540 euro come adesione al progetto dell'Istituto Comprensivo della Valle Nervia. L'amministrazione, nell'ambito della propria politica, promuove ed incentiva iniziative con particolare attenzione al territorio e al rispetto della natura, posti come obiettivo fondamentale per la difesa del territorio, appunto, e lo sviluppo della comunità.

Il progetto raggruppa enti non governativi di diverse nazioni attivi nel campo della gestione, dell'educazione e della sostenibilità ambientale al fine di avviare progetti educativi con applicazioni pratiche.