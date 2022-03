Pallavolo: tornano alla vittoria le Under 16 della Arma Mazzu, battuto 3-0 il Riviera Volley Sanremo

Le ragazze dell’under 16 Arma Mazzu, reduci da una brutta sconfitta in seconda divisione contro il Finalmaremola (guidate da mister Rudy Squillace coadiuvato in panchina da Giorgio Lanteri) hanno avuto la meglio con un secco 3-0 del Riviera Volley Sanremo.

Partita gestita bene, con buone giocate e mai in pericolo. Con i parziali di 25/18, 25/20, 25/21 l’Arma Mazzu consolida il 2° posto in classifica.

Nel campionato Fipav di prima divisione le ragazze del Biesse Ceramiche VTAT hanno battuto 3-0 la Nuova Lega Sanremo (guidate da mister Luca Ferrari coadiuvato da Lorenzo Gallina). Primo set combattuto finito ai vantaggi 26/24, nel secondo e terzo set un calo di prestazione delle sanremesi hanno permesso al Vtat di aggiudicarsi i set per 25/20 e 25/14.

Domenica sera al Palaruffini di Taggia forse la partita più sentita del weekend. Si sono incontrate le prime della classifica del campionato Fipav Under 18, Biesse ceramiche Vtat e Nuova Lega sushihouse Sanremo. Davanti a una folta cornice di pubblico, le due squadre si sono date battaglia per cinque set in una partita avvincente con azioni degne di nota da una parte e dall’altra.

Parte bene il Biesse ceramiche, con alcune assenze forzate, che si porta subito sul 2-0, le matuziane non ci stanno e, con una impennata d’orgoglio, si riportano in parità 2-2. Si arriva al tie break con le forze al minimo, partenza punto su punto, tensione alta e tifo assordante. Le ragazze di mister Ferrari però non hanno mai perso la concentrazione, sempre attente in difesa e in attacco, hanno suggellato la vittoria con un secco 15/9. Queste le ragazze del Biesse ceramiche Vtat scese in campo: Bolla Rebecca, Carion Giorgia, Cremaschi Gaia, Fileccia Elisa, Lanteri Beatrice, Leoni Giada, Martelli Marianna, Paolino Matilde Francesca, Pitarelli Elena, assenti Asconio Alice, Lucrezia Barba, Giulia Palumbo e Sofia Nigrelli.