Pallavolo: settimana intensa per le squadre dell'Imperia Volley, vittorie per le due di Serie D

Ancora una settimana piena per l’Imperia Volley, impegnata con le proprie squadre in dodici campionati dalla Under 12 fino alla Serie D Regionale.

Doppia vittoria per le due prime squadre con l’identico punteggio di 3-0. Le ragazze si impongono in casa con il Genova Volley e i ragazzi in trasferta a Pietra Ligure con l’Axa Maremola Volley. Di seguito tutti i risultati.

Campionato Regionale serie D/F

Imperia Volley – Genova Volley 3 – 0 (26/24-25/17-25/8)

Dopo la vittoria con Albisola alla ripresa del campionato e la sconfitta di misura con il Gabbiano Andora, seconda forza del campionato, le imperiesi si regalano un rotondo 3 -0 con il Genova Volley.

Campionato Serie D/M

Axa Maremola Volley – Imperia Volley 0 – 3 (12/25-16/25-20/25)

I parziali di ogni set sono il miglior commento alla gara. Gara sempre in controllo degli imperiesi che s’impongono senza alcuna difficoltà con i pietresi del Maremola.

Campionato U17 M

Borro Serramenti Carcare – Imperia Volley 3 - 0 (25/10-25/20-25/12)

Non sfigurano gli imperiesi che partecipano, a questo campionato, con una formazione sotto leva con la capolista Carcare.

Campionato U16 F/B

Golfo di Diana Volley – Imperia Volley 0 – 3 (13/25-13/25-10/25)

Alassio Laigueglia – Imperia Volley 0 – 3 (8/25-13/25-5/25)

Continua il dominio delle imperiesi nel girone B. Sei gare disputate con altrettante vittorie e nessun set concesso alle avversarie.

Campionato 1Div.ne F/A

Imperia Volley – Rist. Pesce Innamorato Sanremo 0 – 3 (14/25-19/25-18/25)

Campionato U15 M

Imperia Volley – Toirano Volley 3 – 0 (25/10-25/9-25/12)

Imperia Volley – Albisola Pallavolo 3 – 0 (25/8-25/23-25/19)

Doppia vittoria per la formazione U15, che continua il testa a testa con i valbormidesi della Arnmec Carcare.

Campionato U14 F/A

Riviera Mazzu – Imperia Volley 3 – 2 (18/25-22/25-25/21-25/11-15/11)

Imperia Volley – Conad City Mazzu 3 – 0 (25/14-25/13-25/17)

Una vittoria e una sconfitta che permette alle imperiesi di mantenere il 2^ posto nella classifica provvisoria del girone A.

Campionato U13 F/A

San Pio X Loano – Imperia Volley 3 – 0 (25/8-25/6-25/5)

Gabbiano Volley Andora – Imperia Volley 1 – 2 (19/25-20/25-25/17)

Arriva la prima vittoria per questo gruppo che partecipa a questo campionato con una formazione formata da tutte U12.

Campionato U18 F/A

Imperia Volley – Oliflor Sanremo 1 – 3 (26/24-22/25-20/25-9/25)

Campionato U19 F/A

Golfo di Diana Volley – Imperia Volley 3 – 1 (19/25-25/15-25/16-25/18)

Campionato U12 Centro Sportivo Italiano

Imperia Volley - Mazzucard 2 – 1 (25/20-22/25-25/23)

Esordio con vittoria per le giovanissime imperiesi al termine di una bella e vibrante gara.

Campionato U14 Centro Sportivo Italiano

Albenga – Imperia Volley 3 – 0 (25/9-25/19-25/18)