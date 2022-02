Pallapugno: prosegue la preparazione della Olio Roi Acqua San Bernardo in vista del via alla stagione

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese prosegue nella preparazione al campionato di Serie 2022. Un avvicinamento che si intensificherà nel mese di marzo per arrivare al meglio al week-end del 9 aprile, quando la stagione prenderà ufficialmente il via.

Nel programma di Raviola e compagni ci sono infatti una serie di amichevoli:

sabato, allo sferisterio di Dolcedo, sarà ospite la SubalCuneo di Daziano-Corino. Sempre a Dolcedo, il sabato successivo (12 marzo) arriverà la Pallapugno Canalese di Battaglino.

Mercoledì 16 marzo, invece, la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese andrà a Cuneo per sfidare nuovamente Daziano-Corino.

Domenica 20 marzo, la squadra di Mariano Papone sarà impegnata nel memorial ‘Amelio’ di Diano Castello, con la sfida al Cortemilia di Vacchetto. Mercoledì 23 altra trasferta in Piemonte, a Canale, per il ‘ritorno’ dell’amichevole contro Battaglino.

Non sono ancora stati fissati gli orari, dei quali daremo conto nei prossimi giorni. Inoltre, a cavallo tra marzo ed aprile andrà in scena anche il Trofeo Acqua San Bernardo che meglio illustreremo nei successivi comunicati.