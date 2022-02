Pallanuoto femminile: una grande Rari Nantes Imperia batte 2001 Padova per 16-9, è il primo successo stagionale

R.N.IMPERIA – BRESCIA WATERPOLO 16-9 (2-2; 6-1; 2-2; 6-4)

IMPERIA – Sowe cap., A.Amoretti 1, Martini 1, S.Amoretti 3, Mirabella 3, Iazzetta 2, Comba 1, Ferraris, Accordino 4, Cappello, Sattin 1. All.: Gerbò

BRESCIA – Pozzani, Dametto, Penzo, Bozzolan Fe., Delli Guanti 2, Bacelle, Giacomini, Proietti 2, Morelli cap., Serafini 3, Varrati, Bozzolan Fr. 1, Bianchi 1. All.: Ciocci

Sup.Num. Imperia 4/5 + 3 rigori realizzati; Padova 4/8 + 3 rigori (due realizzati e uno sbagliato)

Rari Nantes Imperia conquista i primi tre punti della stagione battendo nettamente 2001 Padova per 16-9. Alla ‘Cascione’ davanti a circa 100 persone , Sowe e compagne danno vita ad un match poco spettacolare ma controllato con autorità dal secondo quarto, grazie anche all’ottimo 4/5 in fase di superiorità numerica.

Infatti negli istanti iniziali, le patavine allenate da Claudia Ciocci premevano sull’acceleratore: il centroboa Isabella Serafini faceva il bello e il cattivo tempo davanti alla porta giallorossa segnando una doppietta nei primi due minuti e mezzo. La reazione della banda di Gerbò però è immediata con Carla Comba, non al meglio fisicamente, che trasforma il rigore procurato da una magistrale Mirabella.

La rimonta viene poi completata a quattro secondi dalla prima sirena con la staffilata di Lise Accordino che apre anche il poker personale.

Il secondo periodo pende a favore delle giallorosse, fin dalle battute d’avvio: in due minuti, la Rari piazza un importante break per 3-0 che risulterà decisivo nel divario finale. Si parte con un penalty per parte: per le padrone di casa realizza Lise Accordino, per le ospiti invece Proietti si fa ipnotizzare da Sarah Sowe con la palla che tocca la traversa ed esce.

Scampato il pericolo, le imperiesi allungano: ci pensa Sofien Mirabella, con un bel ‘lob’, a beffare Pozzani, seguita immediatamente dal gol di Sara Amoretti. Un 5-2 che dà ossigeno alla Rari e mister Gerbò può operare qualche cambio. Comunque prosegue la marcia comandata ancora da Mirabella, punto di riferimento tra difesa e attacco, che al centro si libera della marcatura e batte ancora il portiere avversario. Arriva il turno dei festeggiamenti personali anche per Angelica Amoretti, al primo gol tra le grandi, dopo una bella discesa in solitaria imbeccata da Sowe. Il rilassamento momentaneo gioca brutti scherzi alle liguri e la battuta vincente di Francesco Bonzolan mostra al pubblico come Padova sia più vivo che mai, sfruttando al meglio la superiorità numerica. Prima dell’intervallo lungo però, la giovanissima Alessia Iazzetta dà prova della sua personalità con un siluro sotto l’incrocio che riconsegna il +5 alla Rari.

Proprio Alessia Iazzetta apre le danze nella ripresa e, con buon margine, le giallorosse gestiscono il risultato rispondendo colpo su colpo alle patavine e senza subire espulsioni per l’intera durata degli otto minuti. Delli Guanti va in gol ma la replica di Elisa Martini è pressoché immediata, con la prima firma stagionale anche per lei. Così diventano otto le RariGirls andate già in rete in questo campionato. Ma Delli Guanti accorcia nuovamente le distanze: insieme a Serafini e Federica Bozzolan, la numero ‘5’ di Ciocci è stata la più pericolosa tra le patavine.

La tripletta di Serafini porta il punteggio sul 10-6 ma l’uno-due inferto da Accordino-Sattin, il centrovasca sempre prezioso nella manovra di Gerbò, spedisce le giallorosse su un tranquillo +6. Da qui la partita diventa pura accademia con Sara Amoretti ed Accordino che pensano a rimpinguare il proprio bottino personale, raggiungendo entrambe quota 6 in stagione, così come Mirabella cesella la sua tripletta personale. A Padova non bastano i due rigori finali realizzati da Proietti e la rete Bianchi per raggiungere la parità.

Con questo 16-9 la Rari agguanta in classifica le patavine, a 3 punti e si prepara per un doppio impegno di fuoco: il prossimo week-end sarà derby ligure contro Rapallo, poi il 13 marzo alla ‘Cascione’ arriverà la corazzata Rari Nantes Bologna.