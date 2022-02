Il cordoglio della Polisportiva Vallecrosia Academy per la morte di Salvatore Alletto

Lutto nella Polisportiva Vallecrosia Academy. È morto sabato all’età di 86 anni Salvatore Alletto, il padre del mister biancorosso Angelo Alletto.

In questo difficile momento, la società, il presidente Vincenzo Todaro, i dirigenti, i tecnici e i calciatori porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Alletto: “Sentite condoglianze alla moglie Letizia, ai figli Angelo, Calogero (Lillo) e Massimo e a tutta la famiglia”.

Il funerale sarà oggi pomeriggio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Nicola da Tolentino, in via Roma, a Ventimiglia. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Roverino.