Calcio: i 2006 della Polisportiva Vallecrosia Academy vincono, battuta 3-1 la Golfo Dianese

Gli allievi 2006 della Polisportiva Vallecrosia Academy vincono la partita, valida per la tredicesima giornata del girone A del campionato Allievi Provinciali U16, contro la Golfo Dianese.

Domenica sul campo in erba dello ‘Zaccari’ a Camporosso i giovani biancorossi hanno affrontato e battuto gli ospiti per 3-1 grazie al gol di Cariello e alla doppietta di Crupi.

Prima dell'inizio della partita i giocatori delle due squadre, in cerchio, hanno osservato un minuto di silenzio per protestare contro la guerra in Ucraina e il direttore tecnico biancorosso, Francesco Lapa, ha letto il messaggio di pace contro la guerra divulgato dalla Figc: "Il calcio italiano unito scende in campo per la pace. La guerra non è la soluzione per risolvere i dissidi. Il posticipo del calcio d’inizio delle gare in programma questo fine settimana rappresenta un segnale concreto di grande preoccupazione per la crisi in corso e di forte sensibilizzazione per promuovere il dialogo in Ucraina. Il calcio non fa politica, ma reclama a gran voce la pace!".