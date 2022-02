Calcio giovanile: en-plein della Sanremese, tutte le leve qualificate alla fase regionale

Al termine della fase provinciale dei campionati giovanili agonistici, la Sanremese è l'unica squadra della provincia a qualificarsi con tutte e quattro le leve (2005, 2006, 2007 e 2008) alla fase regionale.

Se l'Under 16 e l'Under 15 avevano già strappato anzitempo il pass, nello scorso weekend la vittoria dell'Under 17 sul Camporosso e la goleada dell'Under 14 nello scontro diretto contro l'Imperia hanno certificato l'en-plein dei biancazzurri.

Grande soddisfazione per la società che raggiunge così il primo tra gli obiettivi fissati ad inizio stagione e al tempo stesso si complimenta con lo staff tecnico e con tutti i ragazzi protagonisti. La dirigenza del settore giovanile, intanto, non vuole fermarsi qui: "Ora proseguiremo con l'importante percorso di crescita di tutti i nostri atleti, dai più piccini fino ad arrivare alla Juniores Nazionale".