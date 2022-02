Imperia, il consiglio comunale approva il bilancio preventivo. Scintille Scajola-Abbo: Il sindaco: “Stasera non lo asfalto perché si è asfaltato da solo”

“Sono molto soddisfatto di questo bilancio non voglio rispondere al consigliere Abbo, stasera non lo voglio asfaltare, si è già asfaltato da solo, se il tema di cui si è dibattuto è quello degli asfalti. Tutti i giorni riceviamo richieste di accesso agli atti da parte del consigliere Abbo, ma il giudizio sull’amministrazione precedente è già stato dato nel 2018, io comunque, mi ricandido, l’ho già detto. Questo è un buon bilancio risanato”. Lo ha detto il sindaco Claudio Scajola nell’ambito del suo intervento a proposito del bilancio di previsione.

Il documento programmatico è stato approvato con i voti della maggioranza (17), 2voti contrari e 2 astenuti.

“Abbiamo trovato cartelle di evasori finiti in prescrizione - ha aggiunto Scajola noi li stiamo recuperando con correttezza senza perseguitare nessuno”. “Abbiamo reso anche più accogliente la dimora civica, anche rifacendo i servizi igienici. Abbiamo chiuso anche la pratica con l’ex progettista del porto, quindi si può partire con la concessione. Per quanto riguarda i rifiuti abbiamo cominciato a ragionare su chi deve pagare di più perché non ha raggiunto i livelli di differenziata. Il trasferimento a Savona sarà costoso, stiamo valutando soluzioni alternative. Come presidente della Provincia mi pongo l’obiettivo di far risparmiare i cittadini”, ha concluso il primo cittadino.

Nel corso del dibattito ci sono stati diversi interventi tra i quali, quello di Maria Nella Ponte (Movimento 5 Stelle) ha contestato i costi di oltre 2 milioni e mezzo di euro per le asfaltature dovute agli interventi di Open Fiber per la posa della fibra. Fabrizio Risso è intervenuto sulla Tari: “Il servizio porta a porta avrebbe dovuto portare a dei risparmi, ma la chiusura del Lotto 6 di Collette Ozotto e il trasferimento dei rifiuti in provincia di Savona il rischio è quello di un aumento della tariffa. Ci preoccupa come Pd anche una possibile alternativa di Rio Sgorreto. Dimezzata la voce relativa al pagamento dei libri per le scuole primarie alle famiglie bisognose, 32mila euro non sono sufficienti a coprire queste spese.

Guido Abbo (Imperia al centro): “La Tari è aumentata, l’amministrazione ha fatto il porta a porta e adesso è tornato indietro. Per quanto riguarda il costo del depuratore non è chiaro come il peso sia sopportato dal Comune”.

Giovanni Montanaro (Imperia Insieme): “La cittadinanza vede, capisce, si accorge di chi fa e di invece ci ha provato e magari non c’è riuscito”.

Andrea Landolfi (Obiettivo Imperia): “Bilancio sano e reale, recupero di oltre 18milioni di euro di buco che questa amministrazione si è trovata nel 2018”=. Roberto Saluzzo (Imperia di tutti): “Occorre fare il bilancio sociale. I debiti fuori bilancio sono stati ereditati dalle amministrazioni precedenti”.