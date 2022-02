Conflitto Russia-Ucraina, le considerazioni dell'associazione 'Società Aperta'

Da una parte c'è un popolo, l'ucraino, che combatte per due valori fondamentali: l'indipendenza e le libertà individuali. Dall'altra un gruppo criminale e psicotico che governa dispoticamente la Russia e per sopravvivere ha intrapreso una guerra di aggressione votata alla sottomissione della Ucraina. La sproporzione tra le forze in campo è enorme ma gli ucraini resistono, una autentica resistenza popolare, per salvare la propria libertà e dignità. Gli ucraini non vogliono sottomettersi al giogo russo. Furono già oggetto negli anni 30 di un genocidio perpetrato da Stalin con una carestia provocata. Anelano, come già i paesi dell'est Europa dopo la caduta del muro e il popolo russo stesso, al modello di società occidentale. Non tanto, io penso, per il maggior benessere economico ma per il tipo di società liberaldemocratica che in qualche modo assicura il bene più prezioso che ha l'uomo : la libertà. I regimi dittatoriali nazifascisti, comunisti, islamici, o di qualunque altra fede, laica o religiosa, sopprimendo la libertà privano l'uomo della dignità: lo costringono a omologarsi diventando anche abietto (delatore, servile, vile...) o a essere estromesso (morte, carcere, esilio, disoccupazione permanente). Le liberaldemocrazie con tutti i loro difetti (disuguaglianze eccessive, capitalismo aggressivo, potentati vari, derive demagogico populiste) rappresentano ancora come diceva Churchill " il peggiore sistema eccetto tutti gli altri". Le liberaldemocrazie hanno una superiorità morale, per questo sono così attrattive, per questo vanno difese, per questo gli ucraini oggi scelgono di morire, piuttosto che rinunciare all'indipendenza e alla libertà. E sempre per queste ragioni gli ucraini dopo l'invasione della Crimea e del Donbass hanno chiesto la adesione alla Nato e alla UE, cioè per evitare di essere invasi.Qui non c'è un paese, la Russia, minacciato dalla Nato. La Nato è una alleanza difensiva, si è allargata a est su invocazione dei paesi dell'est preoccupatissimi del revanscismo "nazbol" russo. Ma l'Europa e la Nato non hanno nessuna intenzione di attaccare la Russia, e sull'adesione della Ucraina sono state riluttanti. Nei giorni scorsi i capi di Stato europei hanno ampiamente assicurato Putin, ma lui aveva già deciso pare da oltre due anni. Le dittature come sappiamo, ovunque e di qualunque tipo, creano figure di leader psicotici : deliri di onnipotenza, distacco dalla realtà, manie di persecuzione, nemici ovunque. Purtroppo in tutti questi anni le destre hanno intrattenuto buoni rapporti con questo dittatore (forse ricevendone anche benefici finanziari) incoraggiandolo e assecondandolo, mentre a sinistra i nostalgici dell'URSS e i pregiudizievolmente ostili alle liberaldemocrazie e gli antiamericani hanno assunto assurde posizioni di neutralità. La purtroppo debole UE, attaccata dai populismi di dx e sx, non ha compreso la gravità della situazione e si è resa dipendente energeticamente dalla Russia. E oggi, mentre a Kiev eroicamente molti anziani, donne, giovani, politici seri, vanno a morire per la libertà, in Europa molti prendono le distanze, temono per il benessere, si voltano dall'altra parte. I nostri governanti poi tergiversano sulle sanzioni, temono per il gas e gli "affari", invece di fare un discorso serio ai cittadini: abbiamo dei valori che sono il nostro grande patrimonio morale, dobbiamo difenderli affrontando tutti i sacrifici necessari. Quindi, accogliamo i profughi ucraini, cessiamo il rifornimento di gas dalla Russia, spegniamo il riscaldamento, aiutiamo concretamente l' Ucraina con ogni meo e anche militarmente previo perentorio ultimatum, apprestiamoci a difendere i paesi baltici e dell'est Europa. Qui ci sono delle vittime, i cittadini ucraini, e dei carnefici, il governo russo e il suo esercito. Mi sembra un dovere morale almeno dichiarare la propria solidarietà alle vittime. Promuoviamo e partecipiamo ad ogni manifestazione ad Imperia a sostegno del popolo ucraino.