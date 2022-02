Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 28 febbraio 2022, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 28 FEBBRAIO

SANREMO

10.00-19.00. Mostra a cura di ANED/ANPI 'In treno con Teresio' che ricostruisce le vicende dei 432 deportati del 'Trasporto 81'. Sale espositive del Museo Civico in piazza Nota, ingresso libero, fino al 6 marzo (h 10/12-15 /19)

IMPERIA

9.00. Convegno nell'ambito del progetto di scambio con l'Università di Bielefield, che ha visto coinvolti i diversi Settori del Comune di Imperia. Istituto Ruffini

18.00. Manifestazione in piazza De Amicis per la pace e contro la guerra in Ucraina organizzata da varie realtà del territorio



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra ‘Al di là del mito - Sandro Pertini a 32 anni dalla morte – immagini – articoli - pubblicazioni’. Sede dell'ANPI e dell'UCD in via Al Mercato 8, fino al 6 marzo, ingresso nel rispetto delle norme anti covid

TAGGIA ARMA

15.30. Cerimonia di inaugurazione e intitolazione del Parcheggio H.H. Beckman nel centro cittadino di Arma



ENTROTERRA



COSIO D’ARROSCIA

15.00-17.00. Mostra dal titolo ‘Io, la Maschera’ a cura della Pro Loco in collaborazione con l’associazione culturale ‘Situazioni Tribaliglobali’. Museo delle Erbe, Via della Chiesa 3, fino al 13 marzo, info 345 5177753



FRANCIA

MONACO

18.30. ‘Sognare in letteratura’: conferenza di Daniel Pennac, a cura della Fondation Prince Pierre. Théâtre des Variétés (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it