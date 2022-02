Futuro del trasporto pubblico in provincia e rischi per Riviera Trasporti: Bosio (Cisl) "I tempi sono stretti" (Video)

La situazione del trasporto pubblico nella nostra provincia sta vivendo, insieme a quello del novembre scorso, uno dei momenti più bui della sua storia, con il rischio del fallimento di Riviera Trasporti e con centinaia di lavoratori e relative famiglie che sono in ansia per il futuro del loro sostentamento.

Abbiamo analizzato la situazione del momento, dopo la riunione del Consiglio provinciale e dopo l’incontro dei sindacati con il Presidente Claudio Scajola, insieme al segretario della Cisl di Savona-Imperia, Claudio Bosio: “La situazione è molto difficile ed è legata a doppia mandata con la Rt, la cui concessione scade tra 45 giorni. Il precedente presidente provinciale aveva deliberato la procedura dell’affidamento in house ma, nel frattempo, c’è la ‘tegola’ del concordato in tribunale, stante l’enorme debito che la Riviera Trasporti ha accumulato in questi ultimi anni. Le cose sono correlate perché l’azienda, se non avrà l’affidamento in house non riuscirà a risanare il proprio bilancio e rischia il fallimento. Dall’altra parte il trasporto pubblico non può essere fermato per i collegamenti che vengono utilizzati da persone prevalentemente ‘deboli’. Senza dimenticare oltre 350 lavoratori e delle loro famiglie, che vivono del sacrificio fatto in questi anni in Rt, visto che a differenza dei colleghi che operano nelle altre province hanno una contrattazione che costa meno alle rispettive aziende. Stiamo lavorando per mettere in sicurezza Rt, dare l’affidamento in house e fare un piano di risanamento che consenta il mantenimento dell’impresa e dei servizi”.

Il Presidente della Provincia ha garantito un’apertura ai dipendenti e ai sindacati presenti. Lei cosa ne pensa: “Non ero presente ma, nei giorni scorsi, avevamo incontrato Scajola che si era dichiarato fortemente preoccupato. Ci ha anche confermato di aver attivato un tavolo per verificare giuridicamente ed economicamente le prospettive in modo da avviare il piano di risanamento. C’è il problema legato al tempo e la risposta deve essere data a breve”.