Sanremo: sold out per la prima serata del Villaggio dei Fiori dedicata alla Bagna Cauda

Ha registrato il tutto esaurito il ristorante del Villaggio dei Fiori per la prima serata dedicata alla Bagna Cauda. Accompagnata da verdure di stagione crude e cotte, questo piatto tipico della cucina piemontese a base di aglio e acciughe, è stato servito nei fujot di terracotta con il lumino acceso per tenere in caldo la salsa.

Il servizio svolto con la consueta precisione e professionalità dallo staff del ristorante è stato accompagnato dai racconti del giornalista Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza, che ha parlato delle origini di questa preparazione tipica del Piemonte, ma realizzata con prodotti liguri come l’olio e le acciughe. Ideale per le serate fredde, più che un piatto, è un rito da celebrare in momenti conviviali familiari e con gli amici ed accompagnato da vini rossi giovani e generosi come la Barbera, che con il suo profumo lieve e floreale ed il sapore sapido è l’abbinamento perfetto con la bagna cauda.

Il prossimo appuntamento delle serate in cui il cibo non sarà solo servito in tavola in gustosi piatti, ma anche accompagnato da interessanti racconti, è previsto per sabato 12 marzo con il Tartufo Nero Pregiato ed un’ospite d’eccezione la giornalista ed esperta di Galateo e Bon Ton, Barbara Ronchi della Rocca.

Una serata, che rappresenta un’occasione per uscire, scoprire l’oasi verde del villaggio e sentirsi ospiti speciali. Ricordiamo che il ristorante del Villaggio dei Fiori è aperto a tutti e non soltanto agli ospiti della struttura turistica.

Questi i prossimi appuntamenti in calendario per gustare piatti deliziosi e scoprire storia, cultura e tradizioni, che tutto il mondo ci invidia:

• Sabato 12 marzo serata con Fungo Nero Pregiato con il “trifolao” Ezio Costa di Monchiero (CN)

• Sabato 26 marzo serata Country con i prodotti dell’azienda agricola “Il Carrettino” di Tortona.

• Sabato 2 aprile cena con “I fiori nel piatto” con la chef Paola Chiolini della Balena Bianca di Vallecrosia

Per informazioni e prenotazione telefonare al numero 0184.660635; info@villaggiodeifiori.it; Sito: www.villaggiodeifiori.it

Questi i menù delle prossime serate:

12.03 Serata con Tartufo Nero Pregiato

Menù degustazione

· Uovo in camicia al Tartufo Nero Pregiato

· Risotto con fonduta e Tartufo Nero Pregiato

· Capocollo con Tartufo Nero Pregiato con contorno di stagione

· Dessert: Bonet

Vini:

Barbera d'Alba Superiore e Nebbiolo d'Alba della vigna Bricco Barone dell’azienda Agricola Filippo Costa Monforte (CN)

Prezzo a persona 60 euro inclusi vini e bevande.

Storytelling a cura della giornalista Barbara Ronchi della Rocca

Sabato, 26.03. Serata Country a base di Carne di Bufalo

· Affettati misti: prosciutto cotto di Bufalo e salame

· Ravioli con ripieno di carne di Bufalo alla contadina

· Grigliata mista di carne di Bufalo con contorno di patate al forno

· Dolce del contadino

Prezzo a persona 35 euro inclusi vini e bevande.

Storytelling a cura del giornalista Claudio Porchia

Sabato 2 aprile Serata I Fiori nel Piatto

· Sformato di Trombette e foglie di Nasturzio con nocciole e mandorle in crema di stracchino alla salvia elegans

· Paccheri alla Lavanda e Zafferano con ripieno di branzino in vellutata di lattuga e scampo e petali Bocca di Leone

· Ricciolo di Orata gratinata con petali con mela caramellata e Viola su delicata crema di erbe spontanee nel giardino fiorito di Begonia e Dalia

· Sfera di cioccolato bianco con begonia e frutti della passione profumato al Rum, Zenzero e Viola

Prezzo a persona 60 euro inclusi vini e bevande

Storytelling a cura del giornalista Claudio Porchia