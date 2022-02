Ventimiglia: al 'Bosco della Memoria' anche nidi per gli uccelli e un big-hotel per la riproduzione degli insetti

Inaugurato ieri il 'Bosco della Memoria', dedicato alle vittime del Covid di Ventimiglia, 70 lecci a simboleggiare le altrettante vite che il virus ha tragicamente portato via con sé. Un'emozionante luogo al centro della meravigliosa Oasi del Nervia in favore della quale l'amministrazione continua a lavorare. Alcune idee future riguardano strutture che diventeranno nidi pronti ad accogliere i volatili ed un bug-hotel, ovvero un ambiente in cui favorire la riproduzione delle specie di insetti tipiche dell'oasi.

Il vice sindaco Simone Bertolucci ha poi incontrato le associazioni ambientaliste e animaliste per ascoltare le loro proposte ma per adesso nulla di definito e le maestranze attendono i progetti e delineare poi, insieme, i dettagli tra cui anche la componente cromatica, che deve rispettare determinati criteri, evitando ad esempio tinte troppo sgargianti e indicare i materiali che saranno utilizzati.

In pole position, sicuramente c'è il legno, tuttavia ci sono spunti anche per quanto riguarda l'impiego della terracotta. Elementi rigorosamente naturali che fanno "bye bye" alle colate di cemento.