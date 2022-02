Sanremo torna a fare i conti con l’emergenza rifiuti, Artusi: “Il Lotto 6 sarà esaurito ad aprile, siamo al punto di non ritorno” (Video)

Sembra passata un’eternità dalle barricate a Beuzi contro il Lotto 6, dalla preoccupazione per il futuro della gestione rifiuti in zona, dalle promesse di un biodigestore del quale, per ora, non c’è traccia nemmeno nella fantasia.

Oggi il Lotto 6 è prossimo all’esaurimento e, a tutti gli effetti, l’emergenza rifiuti è di nuovo realtà. Emerge chiaramente dalle parole di Lucia Artusi, assessore all’Igiene Urbana del Comune di Sanremo: “Siamo in una fase difficile e complessa, l’inattività nella realizzazione del biodigestore è nota ormai a tutti, siamo ora alla fase finale, il punto di non ritorno”.

Il Lotto 6, quindi, ha le settimane contate: “Si presume che il Lotto 6 si esaurisca a luglio ma, probabilmente, saremo costretti a considerarlo esaurito già alla fine di aprile - prosegue l’assessore Artusi - dovremo portare i nostri rifiuti fuori dalla provincia di Imperia, ma le due discariche individuate in provincia di Savona hanno orari differenti rispetto a quelli del Lotto 6, sono chiuse nel fine settimana e ad agosto, noi abbiamo bisogno di un ‘cuscinetto’ per le settimane cruciali dell’estate quando la popolazione raddoppia. Lo smaltimento al di fuori della provincia comporterà un aumento dei costi determinato anche dal trasporto. Il Comune di Sanremo sta cercando soluzioni alternative anche con Monaco o altre regioni per spuntare una tariffa più conveniente in quanto siamo capofila dell’ambito e possiamo ragionare con una potenzia contrattuale maggiore. Ma, al momento, non abbiamo una grande forza contrattuale”.



Le difficoltà di queste settimane avranno conseguenze sul sistema di raccolta? “È ormai consolidato, il problema sta nei costi perché i rifiuti saranno trattati prima di essere conferiti” conclude l’assessore.