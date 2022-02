Anche l'Arci di Imperia condanna la guerra in Ucraina: "Domani saremo alla manifestazione"

L’Arci chiede lo stop immediato delle ostilità in Ucraina e condanna l’aggressione armata della Russia. L'Arci Imperia aderisce alla manifestazione contro la guerra organizzata per lunedì 28 febbraio alle ore 18 in Piazza De Amicis.

"Esprimiamo una forte preoccupazione per la popolazione civile inerme, i bambini, le donne, gli anziani, che come sempre pagheranno il prezzo più caro della guerra. Auspichiamo che si rendano da subito disponibili dei corridoi protetti per consentire alle agenzie internazionali e alle organizzazioni umanitarie un intervento efficace e senza rischi".

"Siamo vicini e solidali alla società civile pacifista in Russia e Ucraina e sosteniamo con loro tutti gli sforzi necessari per un immediato cessate-il-fuoco e per una ripresa dei tavoli negoziali. E’ questo il momento di far sentire la voce della società civile pacifista in Italia e in tutta Europa! Vogliamo prenderci la nostra parte di responsabilità, come cittadine e cittadini, e dire con chiarezza alle istituzioni italiane ed europee che la nostra mobilitazione non cesserà – anzi crescerà – fin quando i venti di guerra non saranno spenti.

Auspichiamo inoltre che le Nazioni Unite assumano un ruolo centrale nella prossima fase, come soggetto super partes a garanzia di tutti i Paesi coinvolti, per poter riaprire la strada per un processo di pacificazione stabile e duraturo in un quadro di rispetto dei diritti fondamentali per tutte e tutti.