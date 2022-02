La Liguria romana ovvero la Provincia Alpium Maritimarum nel racconto di Pierluigi Casalino

Con l'avvento di Roma alla preromana Albium Ingaunum successe Albingaunum, che ebbe la sua giurisdizione compresa tra Finale e Sanremo, mentre verso l'interno gli Ingauni videro soddisfatte le loro secolari ambizioni espansionistiche e poterono estendere la loro giurisdizione in tutta la val Tanaro e anche in una vastissima zona che si spingeva a nord di Ceva e di Pamparato. Albium Intemelium, dal canto suo, divenne Albintimilium, e costituì, con la sua respublica, una piccola, ma compatta unità tra Sanremo, la Turbia e il colle di Tenda. A ponente della Turbia la conquista romana fu più lenta nella parte montana. Sinché, prima di Augusto, Roma si limitò al dominio del litorale e non si avventuro' nelle gole delle Alpi Marittime si ebbe la sensazione che al corso del Varo, ottimo elemento di distinzione geografica convenzionale,terminasse la costa montuosa r relativamente aspra della Riviera e cominciasse, con la pianura, con un suolo più fertile e con la presenza delle antiche colonie marsigliesi di Monaco, Nizza e Antibo, la regione transalpina. Non appena, però, Augusto perfezionò la conquista dell'intera regione delle Alpi Marittime, la primitiva unità dei Luguri Capillati si ricostituiti' e anzi acquistò, dall'incremento civile e, dal suo ambientamento nell'Impero, nuova forza coesiva ed espansiva.

Non un semplice municipio,quali erano Albingaunum e Albintimilium, ma una piccola provincia, formata da più municipi, sorse allora sull'una e sull'altra riva del Varo, tendendo ad assumere l'aspetto di un'entità territoriale autonoma. Nacque la Provincia Alpium Maritimarum, che ebbe la sua metropoli nel centro ligure di Cemenelum, attiguo all'antica Nicaea greca, costituì per il settore marittimo della frontiera italiana,attorno all'asse del Varo, quello che più a nord le altre due province alpestri, le Alpi Cozie e la Alpi Graie costituirono attorno alla spina dorsale del crinale alpino: un'area di confine nell'uno e nell'altro versante, il cui pieno controllo militare e politico da parte di Roma era una condizione essenziale della sicurezza d'Italia. Così da Augusto in poi, grazie alla lungimiranza strategica e politica di Roma, il corso del Varo e lo spartiacque alpino divennero non solo il confine simbolico e ideale dell'Italia, ma anche e soprattutto quello storicamente e geograficamente autentico, in contrasto ai successivi rimaneggiamenti organizzativi e di potenza che si adottarono (tra tutti quelli della improvvida cessione di Nizza alla Francia nel 1860).

Di fatto la riva destra del Varo, come il versante occidentale delle Alpi Cozie e Graie, furono esclusi dalla Provenza e aggregati alle province alpestri che erano un appendice o un atrio dell'Italia, e che avevano la loro metropoli in territorio italico. Per un'Italia potente e imperiale, signora del Mediterraneo, entrambi i versanti delle Alpi Occidentali, entrambe le rive del Varo dovevano essere in potere di Roma.: questo fu il principio fondamentale al quale si ispirò la politica romana nel fissare per la prima volta i confini dell'Italia. In omaggio a questo principio, la provincia delle Alpi Marittime comprese non solo i municipi di Cemenelum sulla sinistra del Varo, di Vintium, Venza, Brigantio, Brianzonetto, sulla destra, ma estese la sua giurisdizione anche sulle valli alpine a ponente della testata del Varo: in origine sino a Dinia, poi, stabilmente, sino a Salinae, Castellana, e Santium, Sanizio, Senez, nelle valli del Verdone e dell'Assa. Dopo il III secolo essa fu ancora ingrandita a scapito delle Alpi Cozie, con le città di Dinia (Digna), Cautorigomagus(Chorges) e Eburodunum(Ambruno) nell'alta valle della Durenza. E' questo, che sarebbe da definire il perfetto ordine romano, rappresentò la più logica e la più razionale sistemazione amministrativa che la nostra regione, e soprattutto il Ponente, abbia mai posseduto.