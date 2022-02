BJJ, Tribe JiuJitsu Imperia torna dall'Europeo con una medaglia di bronzo. L'istruttore De Paolo: "Siamo soddisfatti, il movimento è in crescita" (video)

Dopo l'Europeo tenutosi ad Ostia, Niccolò De Paolo - istruttore della Tribe Jiu Jitstu Imperia - parla con soddisfazione:" Abbiamo ottenuti dei buoni risultati: Aschero è salito sul podio mentre io, Belmonte e Quaranta siamo usciti per decisioni dell'arbitro al secondo turno eliminatorio."

Niccolò De Paolo, William Aschero erano impegnati nei Master 4, Cintura Viola -76 kg, Dario Belmonte nel Master 1, Cintura Viola -82 kg mentre il primo a scendere sul tatami, Mirco Quaranta ha lottato tra gli Adulti, Cinture Blu -70 kg.

La competizione internazionale, alla quale per la prima volta la Tribe partecipava con un numero consistente di atleti, ha registrato la presenza di circa 1000 atleti e per la prima volta è stata ospitata in Italia.

In generale però il movimento del Brazilian Jiu Jitsu appare in costante crescita in tutta la penisola e gli eventi, nei prossimi mesi, dovrebbero aumentare, come sottolineato proprio da De Paolo.