Lunedì visita del governatore Toti a Sanremo, Ventimiglia e Taggia

Giornata nel ponente ligure per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che lunedì prossimo, insieme agli assessori all’Urbanistica Marco Scajola, alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e ai Trasporti Gianni Berrino, sarà a Sanremo, Ventimiglia, Taggia e poi a Finale Ligure.



In particolare, alle 10 il presidente Toti sarà all’ospedale Borea di Sanremo insieme al direttore generale della Asl1 Silvio Falco per la presentazione del nuovo acceleratore lineare per il trattamento dei tumori (sala ex biblioteca, primo piano avancorpo ospedale)



A seguire, conferenza stampa a Ventimiglia insieme al sindaco Gaetano Scullino per l’inaugurazione della passeggiata a sbalzo a mare e della pista ciclabile (ore 11.30, lungomare Varaldo). Presenti anche gli assessori Scajola, Giampedrone, Berrino.



Al pomeriggio, alle 15.30 tappa a Taggia con una conferenza stampa insieme al sindaco Mario Conio per l’inaugurazione del parcheggio H.H. Beckam (zona Viale delle Palme). Presenti anche gli assessori Scajola, Giampedrone, Berrino.



La giornata del governatore proseguirà a Finale Ligure:

alle 17.15 Toti insieme agli assessori Giampedrone e Scajola parteciperà all’inaugurazione della sede di Finale Ambiente (Via Calice n.56/58). Saranno presenti il presidente di Finale Ambiente Maria Cristina Tosi, il sindaco Ugo Frascherelli e il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Oliveri.



A seguire, è previsto un sopralluogo ai lavori di ripascimento a mare a Varigotti e, infine, una visita delle aree ex Piaggio (viale Rinaldo Piaggio 1).