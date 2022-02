Taggia: 'Un pasto per un sorriso', domani 'La Teglia' ripete l'iniziativa di solidarietà

Domani, La Teglia di di Levà' a Taggia, ripeterà 'Un pasto per un sorriso'. Dalle 11.30 alle 13.30, nel locale di via San Francesco 184, saranno consegnati piatti caldi gratuitamente per tutte quelle persone che hanno bisogno. Avevamo già parlato dell'iniziativa il 6 gennaio e in quell'occasione sono stati distribuiti ben 116 pasti mentre il restante preparato è stato donato alla Croce Verde di Arma.

'Un pasto per un sorriso' viene proposto dal 2020 da Andrea Zappia che con suo padre Arcangelo portano avanti questa attività di ristorazione. Da 2 anni, la pandemia da Covid non ha colpito solo la salute ma ha generato una profonda crisi economica che continua a perdurare a distanza di quasi due anni. Molte persone e anche famiglie si sono trovate dall'oggi al domani senza stipendio e per la prima volta hanno avuto bisogno di aiuto.

"Molti non si osano per orgoglio o dignità. A queste persone voglio dire che non è carità o pietà ma siamo soltanto degli amici che ti vogliono offrire un pasto. Niente di più" - questo lo spirito che accompagna l'iniziativa lanciata da La Teglia.