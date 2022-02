Al via l'Asta benefica delle Stelle: subito cinque cimeli super a sostegno dell'associazione 'Gigi Ghirotti'

Ritorna l’Asta di Stelle nello Sport a sostegno dell’Associazione Gigi Ghirotti per l’assistenza socio-sanitaria di persone con malattie inguaribili che necessitano di cure palliative, a domicilio e in hospice.

Nata nel 2006, la “maratona benefica” è patrocinata da Coni, Cip e Ussi, ed è dedicata al ricordo di Gian Luigi Corti, uno dei fondatori (insieme al figlio Michele) del progetto Stelle nello Sport. L’Asta è promossa sulla piattaforma CharityStars dove ogni settimana si potranno trovare le maglie dei giocatori di Genoa, Sampdoria, Spezia e Virtus Entella, unitamente a quelle di numerosi Club di Serie A e B, e ai cimeli appartenuti ai campioni e alle campionesse di Federazioni Sportive Nazionali e Gruppi Sportivi Militari.

Le Stelle del calcio, i campioni olimpici, mondiali ed europei di tante discipline sportive scendono in campo per l’Associazione presieduta dal prof. Franco Henriquet che, fondata nel 1984 a Genova, garantisce l’assistenza a decine di migliaia di persone.

Dalla maglia azzurra di Insigne donata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio a quelle di club firmate da Bonucci, Zapata, Criscito, Quagliarella, si arriva ai cimeli di grandi campioni a cinque cerchi: Gianmarco Tamberi, Lucilla Boari, Enza Petrilli, le “Fate” della Ginnastica, Alberto Razzetti. E poi la maglia azzurra donata dalla Federazione Italiana Rugby, quelle di Paola Egonu e Simone Giannelli, donate dalla Federvolley e molto altro. Tutti cimeli originali e autografati!

La prima Asta è tutta “ligure”. C’è la possibilità di aggiudicarsi la maglia ufficiale del Genoa di Mimmo Criscito. L’ultima “volta” per il capitano del Grifone protagonista dell’Asta sin dal 2006 quando, ventenne nel primo anno della prima gestione Gasperini, affrontava il campionato della promozione in serie A con 4 gol segnati in 36 incontri.

Lo Spezia schiera Simone Bastoni. Un mese e mezzo fa, la rete della vittoria nel derby ligure contro il Grifone. Esattamente fa il sigillo nella supersfida interna al Picco contro il Milan. E’ uno dei leader del gruppo a cui Thiago Motta fa riferimento per condurre in porto la seconda salvezza consecutiva degli Aquilotti dopo quella raggiunta nella stagione 2020-2021.

Oltre 410 presenze complessive con i club e le 110 con l’Entella per il centrocampista Andrea Paolucci cresciuto nelle giovanili del Pescara. A Chiavari diventa un punto di riferimento in mediana ed è uno dei protagonisti del ritorno in serie B nella primavera del 2019.

Due straordinari campioni della Liguria offrono il loro speciale contributo. Alberto Razzetti, tesserato Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, è finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nei 400 misti, campione mondiale in vasca corta nei 200 farfalla e bronzo nei 200 misti dopo aver vinto, agli Europei, l’oro nei 200 farfalla, l’argento nei 400 misti e il bronzo nei 200 misti.

Paolo Porro, cresciuto nella Colombo Volley Genova, è palleggiatore della Power Volley Milano nella massima serie. E’ campione mondiale 2021 con la Nazionale Under 21. La maratona ha inizio all’indirizzo www.<wbr></wbr>charitystars.com/<wbr></wbr>stellenellosport e proseguirà fino a fine maggio. Ogni settimana tanti campioni, tanti cimeli, tanto “amore” e sostegno per la Gigi Ghirotti.