Covid, nell'imperiese 95 nuovi positivi: morta una donna di soli 62 anni al 'Borea' di Sanremo

Sono 1.008 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 10.641 tamponi effettuati di cui 2.846 molecolari e 7.795 antigenici rapidi. Nella nostra provincia i nuovi casi sono 95, 174 a Savona, 615 a Genova e 119 a La Spezia. Cinque invece, i casi riconducibili a persone non residenti in Liguria.

Il tasso di positività in Liguria si attesta a 9,47%. Quattro i decessi segnalati negli ultimi due giorni. All'ospedale di Sanremo è morta una donna di 62 anni, a Sestri Levante un 70enne mentre a Sarzana una donna di 87 anni e una 88enne ricoverata all'ospedale di Albenga.

In Asl 1 imperiese calano di sei unità i ricoverati in ospedale (56) e in terapia intensiva si registra solo un paziente. In quarantena, presso il proprio domicilio, ci sono infine, 294 persone (-64 rispetto a ieri)

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 2.279.796 (+2.846)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.487.833 (+7.795)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 343.761 (+1.008)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 15.150 (-480)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.882 (-127)

Savona 2.363 (-72)

Genova 8.135 (-198)

La Spezia 1.946 (-75)

Residenti fuori regione o estero 342 (-6)

Altro o in fase di verifica 482 (-2)

Totale 15.150 (-480)

Ospedalizzati: 371 (-22); 23 (-1) in terapia intensiva*

Asl 1 - 56 (-6); 1 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 69 (-8); 5 (=) in terapia intensiva

San Martino - 49 (=); 5 (=) in terapia intensiva

Galliera - 76 (-3); 5 (=) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (=); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 60 (-5); 4 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 21 (-3); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 32 (*3); 3 (=) in terapia intensiva

Asl 5 La Spezia 3 (=); 2 (=) in terapia intensiva

* 11 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 14.7622 (-460)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 323.521 (+1.484)

Deceduti: 5.090 (+4)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 294 (-64)

Asl 2 - 462 (-2)

Asl 3 - 1.699 (-61)

Asl 4 - 450 (=)

Asl 5 - 126 (-6)

Totale - 3.031 (-133)