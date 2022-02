Taggia: Corradini Home Solutions, non solo uno showroom, anche uno spazio di coworking e una sala conferenze - (Foto e video)

Lo showroom con i suoi 2500 mq nasce con l'intento di offrire soluzioni, idee e servizi per la casa, tra cui finiture, cucine, wellness e serramenti, dedicati a privati e architetti. A questo si aggiungono anche alcuni servizi innovativi per il settore, perchè Corradini Home Solutions è anche uno spazio dedicato al coworking e una sala conferenze.

L'area espositiva si integra con questa nuova offerta di servizi per i professionisti. Lo spazio gratuito di coworking permetterà di poter liberamente usufruire di un moderno luogo di lavoro dove gli architetti potranno tranquillamente dare appuntamento e incontrare i clienti, confrontandosi con loro, con l'opportunità di avere accesso a tutti i materiali e gli allestimenti, oltre naturalmente al personale di Corradini che fornirà l'assistenza necessaria per trovare la migliore soluzione al servizio dei progetti e dei bisogni dei clienti.

Anche la sala conferenze nasce con l'intento di essere al servizio dei professionisti, con corsi, attività formativa e presentazioni. Ambienti che sottolineano come la cultura del progetto e il dialogo per renderlo utile alle persone, siano il cuore pulsante di un nuovo modo di vedere le cose. Un concetto che è stato esteso anche agli studenti della Accademia di Belle Arti di Sanremo recentemente invitati dall'azienda per toccare con mano i prodotti, le finiture e la qualità dei materiali in esposizione.