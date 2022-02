Vaccino anti covid: dopo il passaggio nelle mani dei privati, l’hub di Taggia ha somministrato quasi 8 mila dosi in un mese

La scelta arrivata in piena ondata pandemica di inizio anno non aveva risparmiato polemiche. Da fine gennaio l’hub vaccinale di Taggia è passato nelle mani dei privati, da Asl1 all’azienda ‘Sunrise’, con l’obiettivo dichiarato di alzare il numero delle vaccinazioni settimanali come arma di contrasto alla recrudescenza del virus a cavallo tra il 2021 e il 2022. E i dati degli ultimi giorni dimostrano l’importanza dell’accelerazione sulle terze dosi.

La nuova gestione dell’hub ospitato all’interno della stazione di Taggia ha portato alla somministrazione di quasi 8 mila dosi di vaccino dal 31 gennaio allo scorso 20 febbraio. Nella prima settimana, dal 31 gennaio al 6 febbraio, sono state 3.816 le dosi somministrate, poi 2.444 nei sette giorni successivi e, infine, 1.609 dal 14 al 20 febbraio. Il totale è di 7.869.

Un servizio importante a supporto della salute pubblica per mantenere attivo un punto di riferimento vaccinale che ha consentito di proseguire nella campagna anche nei momenti più difficili di inizio anno.

Proprio nelle ultime ore, inoltre, è stata ufficializzata la prosecuzione del servizio fino al 31 marzo, giorno in cui terminerà lo stato di emergenza. Inizialmente si era ipotizzata una chiusura al 28 febbraio, circostanza poi scartata a favore di un altro mese di vaccinazioni, sempre senza prenotazione.