3 Ragioni per aspettarsi più eventi virtuali nel 2022

Alcuni trend nati durante la pandemia rimarranno a lungo.

Il lavoro da remoto, ad esempio, è stato adottato a lungo termine da nove aziende su dieci.Questo perché apporta notevoli benefici, limita sprechi e consumi, fa bene ai lavoratori, e si può gestire con pochi semplici software.

Un’altra tendenza destinata ad accompagnarci ancora per molto sono gli eventi virtuali, nati molti anni fa ma diventati famosi al grande pubblico solo durante la pandemia.

Un evento virtuale è un ottimo modo per le imprese di attirare clienti, partner e contatti attraverso presentazioni, riunioni, webinar e celebrazioni online con grande risparmio economico e temporale.

Durante il 2022 possiamo aspettarci un incremento di eventi interamente condotti online e ibridi, con un pubblico sempre più numeroso e coinvolto.

I webinar, ad esempio, sono sempre più utilizzati per espandere le possibilità di mercato, e i tool disponibili per mantenere i contatti con i partecipanti sono sempre più precisi e pratici, dando ai marketers la possibilità di ottenere il massimo dalle leads virtuali, nel pieno rispetto della privacy.

Vuoi sapere perché dovremmo aspettarci sempre più eventi virtuali nel 2022? Ecco 3 buoni motivi.

1. Sono economici

Gli eventi dal vivo sono più dispendiosi in termini economici, e quelli virtuali funzionano, se preparati a dovere.

Organizzare un evento reale significa avere un budget che consenta di noleggiare attrezzature, luoghi, e assumere personale in relazione al numero di invitati o possibili presenti.

L’evento virtuale ha dei costi sensibilmente inferiori rispetto a qualsiasi altro tipo, e quando condotto in modo consapevole e capace, riduce al minimo la mancanza di engagement nel pubblico presente.

Cosa serve per organizzare un webinar o un evento online?

• Piattaforma per meeting virtuali (proprio o piattaforma streaming)

• Sito o landing page per la registrazione degli utenti

• Contenuti per l’evento

• Conduttori e speaker

• Sondaggi interattivi in tempo reale

• Modalità di registrazione video

• Form per domande e risposte in tempo reale

• Videocamere ad alta risoluzione

• Tutto il necessario per organizzare un evento virtuale può essere acquistato e preparato con spese contenute, ideale per le PMI.

2. Si possono organizzare eventi ibridi

Perché scegliere di organizzare eventi aziendali soltanto virtuali?

Le aziende ottengono di più se uniscono virtuale e reale organizzando eventi misti.

Quando l’evento reale è indispensabile ma il budget aziendale è ridotto, una buona soluzione sono gli eventi ibridi, dove solo una parte limitata di persone partecipa dal vivo, mentre il resto del pubblico assiste virtualmente con diversi gradi di interazione possibile.

Questo consente alle aziende di disporre di contatti e nuove possibilità professionali di varia natura con un risparmio notevole.

Cosa serve per organizzare un evento ibrido?

• Tutto il necessario per eventi online

• Location

• Materiale di presentazione (computer, casse audio, microfoni)

• Articoli promozionali da distribuire alla fine dell’evento

• Laccetto porta badge personalizzato per lo staff e gli invitati

• Servizio catering per il rinfresco

Se gli articoli promozionali sono un ottimo modo di relazionarsi al massimo con i presenti, il pubblico che ha assistito in virtuale merita un riconoscimento virtuale, che può essere un codice sconto per prodotti o servizi, oppure una gift box di prodotti unici e originali che potranno ricevere a casa in regalo.

3. Dove, come, e quando vuoi

Se puoi fare a meno di porre domande in tempo reale, potrai seguire l’evento da qualsiasi parte registrandolo in cloud o su computer.

Il numero di partecipanti online è virtualmente limitato alle capacità ospitali della piattaforma streaming, e non ci sono limiti geografici per assistere dal vivo comodamente da casa o ufficio.

Al termine di ogni evento, le aziende possono inviare le registrazioni per e-mail da scaricare liberamente, rendendo l’evento disponibile senza limiti.

Inoltre, giorni oppure ore prima dell’inizio dell’evento, si possono inviare notifiche su dispositivi mobili e computer come promemoria per assicurare quanti più partecipanti possibile.

La pandemia ha portato notevoli novità, alcune destinate a durare. Nel 2022 gli eventi virtuali e ibridi saranno ancora un must: assicurati che la tua azienda sia preparata per approfittarne al meglio.