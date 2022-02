Coronavirus: numeri stazionari anche oggi in Liguria e nell'imperiese con 115 nuovi contagiati

Numeri stabili anche oggi, nel classico bollettino quotidiano della Regione sul Covid. Leggero calo per i nuovi positivi nella nostra provincia con tasso di positività in discesa.

Sono infatti 1.137 i nuovi contagiati di oggi nella nostra regione, su 12.700 tamponi eseguiti (3.809 molecolari e 8.891 antigenici rapidi), uno ogni 11,17 pari al 8,9%.

Nell’imperiese si sono registrati 115 nuovi contagi nelle ultime 24 ore mentre sono stati 189 nel savonese, 585 a Genova e 240 a Spezia. Calo dei ricoveri su base regionale e stabili in provincia. Sette i morti in totale, tra cui un uomo di 84 anni all’ospedale di Sanremo.

Tamponi processati con test molecolare: 2.276.950 (+3.809)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 2.480.038 (+8.891)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 342.753 (+1.137)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 16.630 (-493)

Casi per provincia di residenza

Imperia 2.009 (-106)

Savona 2.435 (-56)

Genova 8.333 (-239)

La Spezia 2.021 (-77)

Residenti fuori regione o estero 348 (+6)

Altro o in fase di verifica 484 (-31)

Totale 15.630 (-493)

Ospedalizzati: 393 (-26); 24 (=) in terapia intensiva*

Asl 1 - 62 (=); 1 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 77 (-1); 5 (=) in terapia intensiva

San Martino - 49 (-4); 5 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 79 (-1); 5 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (+3); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 65 (-19); 5 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 24 (=); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 32 (-4); 3 (=) in terapia intensiva

* 12 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 15.222 (-465)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 322.037 (+1.623)

Deceduti: 5.086 (+7)