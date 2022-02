CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 25 febbraio 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film all'Ariston di Sanremo, al Politeama di Diano Marina e al cinema Olimpia di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- BELFAST – ore 16.30 – 19.10 - 21.00 - di Kenneth Branagh - con Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciarán Hinds, Colin Morgan - Drammatico - "Un intimo viaggio nel passato e nella storia del suo regista: Kenneth Branagh. Ambientato negli anni Sessanta, durante il film vivremo l'inizio dei Troubles, il conflitto nordirlandese, attraverso la storia di un giovane che vive insieme ai suoi genitori e ai suoi nonni…”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- UNCHARTED – ore 16.30 - 19.00 – 21.15 - di Ruben Fleischer - con Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ally, Tati Gabrielle, Antonio Banderas – Azione/Avventura - "Il cacciatore di tesori Nathan Drake, discendente dell'esploratore Sir Francis Drake, vuole ritrovare il fratello maggiore Sam. Durante la ricerca conosce Victor Sullivan, noto come Sully, con cui stringe immediatamente una profonda amicizia. Il giovane è convinto che il fratello non sia scomparso bensì disperso in un posto remoto e non segnato sulle mappe. Sarà proprio Sully ad indicargli dove potrebbe essere Sam: su un'isola deserta dove si dice sia custodito il tesoro più cercato del mondo, El Dorado. Entrambi convinti che dove è nascosto l'oro riusciranno a trovare il fratello, si mettono in viaggio. Ma non saranno gli unici a cercare il tesoro!…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- OCCHIALI NERI – ore 17.00 - 19.30 – 21.30 - di Dario Argento - con Ilenia Pastorelli, Xinyu Zhang, Asia Argento, Guglielmo Favilla, Ivan Alovisio - Horror - "Roma. L'eclissi oscura il Sole in una torrida giornata di estate. Il buio avvolge la città quando Diana inizia ad essere inseguita da un serial killer. La giovane per sfuggire al suo aggressore perde la vista a seguito di un incidente stradale. Diana dovrà imparare a vivere senza poter vedere ma ora non è più sola. A difenderla e a farle ‘da occhi’ ci sono Nerea, il suo cane, e il piccolo orfano Chin, anch'esso sopravvissuto all'incidente. I suoi due aiutanti, il bambino cinese e il cane, la accompagneranno nella sua fuga dal killer, ormai deciso a terminare ciò che aveva iniziato Ma come finirà questo gioco del gatto e del topo?…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- ENNIO – IL MAESTRO – ore 16.30 - 20.45 - di Giuseppe Tornatore - con Ennio Morricone, Marco Bellocchio, Carlo Verdone, Mychael Danna, David Puttnam - Documentario - "Ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, il più amato dal pubblico internazionale, due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro, testimonianze di artisti e registi, come Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino - scene di fiction, musiche e immagini d'archivio. Ennio è anche un'indagine volta a svelare ciò che di Morricone si conosce poco. Come la sua passione per gli scacchi, che forse ha misteriosi legami con la sua musica. Ma anche l'origine realistica di certe sue intuizioni musicali come accade per l'urlo del coyote che gli suggerisce il tema de Il buono il brutto, il cattivo, o il battere ritmato delle mani su alcuni bidoni di latta da parte degli scioperanti in testa ad un corteo di protesta per le vie di Roma che gli ispira il bellissimo tema di Sostiene Pereira. Un'attitudine all'invenzione che trova conferma nel suo costante amore per la musica assoluta, e la sua vocazione a una persistente sperimentazione…”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- SEANCE - PICCOLI OMICIDI TRA AMICHE – ore 16.45 - 19.00 – 21.00 - di Simon Barrett - con Suki Waterhouse, Madisen Beaty, Inanna Sarkis, Ella-Rae Smith, Stephanie Sy - Horror - "Camille, una studentessa, arriva alla Fairfield Academy subito dopo che si è verificata una morte violenta e sospetta di una delle ragazze dell'istituto…”

Voto della critica: **

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- BEAUTIFUL MINDS – ore 17.00 - 19.15 – 21.15 - di Bernard Campan, Alexandre Jollien - con Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot, Julie-Anne Roth, La Castou - Commedia - "Louis è un uomo single che dirige un'impresa di pompe funebri. Igor è un quarantenne disabile fisicamente, ma con una grande mente. Il primo dedica anima e corpo nel suo lavoro, il secondo, invece, è estraneo al mondo, infatti ignora la vita reale e ogni forma di amicizia. I due si ritroveranno a intraprendere un viaggio assurdo, durante il quale potranno finalmente sentirsi liberi, togliendosi di dosso i pesi che hanno acquisito durante la loro esistenza. Liberi di abbracciare la semplicità ed essere per la prima volta vivi e condividere un grande valore come l'amicizia…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- L’OMBRA DEL GIORNO – ore 16.30 - 19.00 – 21.30 - di Giuseppe Piccioni - con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli, Valeria Bilello, Lino Musella - Drammatico - "In una città di provincia (Ascoli Piceno) sul finire degli anni Trenta, Luciano è un simpatizzante del fascismo come la stragrande maggioranza degli italiani ed è il proprietario di un ristorante. Egli crede tuttavia di poter vivere secondo le regole che si è dato, in una sorta di isolamento dal mondo esterno. Ma sulla vetrina che dà sull'antica piazza, insieme ai segnali preoccupanti di qualcosa che sta per accadere nel mondo, compare una ragazza che porta con sé un segreto. Si chiama Anna e riesce a farsi assumere nel ristorante. Da allora per Luciano la vita non sarà più la stessa e insieme ai pericoli che si trova a fronteggiare, c'è quello più grande di tutti: l'amore. L'ombra del giorno è una storia d'amore, in quei difficili anni…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- ASSASSINIO SUL NILO – ore 16.00 - 18.45 – 21.15 - di Kenneth Branagh - con Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal – Drammatico/Thriller - "La vacanza in Egitto dell'investigatore belga Hercule Poirot a bordo di un elegante battello a vapore si trasforma in una terrificante ricerca di un assassino quando l'idilliaca luna di miele di una coppia perfetta viene tragicamente interrotta…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ****





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it