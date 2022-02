Imperia, cerimonia di inaugurazione dei 4nuovi mezzi della Croce Bianca: ci sarà anche Spiderman!

Ci sarà anche lo Spiderman Mattia Villardita, il 28enne savonese che regala sorrisi ai bimbi ricoverati in ospedale, alla cerimonia di inaugurazione dei quattro nuovi mezzi della Croce Bianca di Imperia, fissata per domenica 6 marzo, in calata Anselmi.

"In questo momento così delicato ci sarebbe veramente bisogno dei supereroi, ha dichiarato il presidente Roberto Trincheri, e noi della Croce Bianca ne abbiamo chiamato uno veramente importante: Spiderman, quello vero. Con la speranza di vedere tanti bimbi e, chiosa Trincheri, di riuscire a strappare almeno a loro un sorriso".

L'appuntamento, organizzato in sinergia con Anpas Liguria, è dalle 14,30 in poi. Alle 15 prevista la cerimonia alla presenza delle autorità e la benedizione dei mezzi sociali. I più piccini avranno la possibilità di fare una foto ricordo con Spiderman.