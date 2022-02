Ventimiglia: fenomeno migranti nella città di confine, una lettrice "A causa loro viviamo nel terrore"

Una giovane ventimigliese di 20 anni, Gaia Curcio, ci ha scritto per commentare la situazione relativa ai migranti nella città di confine:

“Vorrei fare da portavoce per i problemi che riguardano le persone della mia età e non perché non tutti ce la sentiamo. A causa loro viviamo nel terrore che possa succederci qualcosa e con il timore anche di portare semplicemente fuori il cane. Non si può fare più nulla: danneggiano le auto, le moto, i negozi, rubano, sporcano e sono tutto tranne brave persone. Più volte ho avuto incontri con loro, in stazione tornando da scuola di sera per esempio, in cui mi chiamavano per andare da loro e dopo aver ignorato le loro provocazioni mi hanno iniziata a seguire in gruppo. O semplicemente di giorno con le loro provocazioni, insulti e inseguimenti. Vorrei anche parlare delle persone che li difendono: insultano, stuprano, sporcano e distruggono. Persone a cui viene dato del cibo, dei vestiti, dei telefoni e intanto italiani che muoiono di fame e nessuno viene aiutato. Non dico che i migranti siano tutti cattivi ma dico che di buoni tra loro ce ne sono ben pochi. Fanno così perché non vogliono stare in Italia ma non ritengo giusto che debbano ‘distruggerla’. Sono tanti e non fanno nulla perché invece di stare con le mani legate non li mettiamo a ripulire la città, le spiagge in cambio di documenti per poter andare dove vogliono realmente andare”.