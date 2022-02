Target: l’esclusivo ristorante Byblos di Ospedaletti compie trent’anni di attività

Il ristorante Byblos è una delle location più eleganti ed esclusive della provincia di Imperia, dove assaporare pietanze a base di pesce fresco.

Da circa trent’anni il locale, nato dalla passione per l’enogastronomia ligure e le pietanze a base di pesce del titolare Marco Cuccuvè, stupisce la clientela per una cucina delicata e tradizionale ma anche per l’ambiente incantevole con i tavoli affacciati sul mare. Il menù, seppur non escluda portate a base di carne, è ben rappresentato da specialità di pesce fresco, dagli antipasti ai secondi piatti, come i tradizionali fritti o le grigliate di pesce ma anche antipasti di crudità di mare. La cucina del ristorante è diretta dallo chef Gennaro Vivo che, da anni, definisce quotidianamente il menù, includendo solo il meglio dei prodotti della terra e del pescato di stagione. Lo chef propone alla clientela un’esperienza enogastronomica curata nella selezione degli ingredienti, sempre freschi e di altissima qualità.

Il ristorante non offre solamente piatti della tradizione ligure come le intramontabili trofie al pesto, la farinata e i gamberoni in padella ma anche tanti piatti innovativi, infatti il menù viene aggiornato ogni sei mesi circa. I dessert sono di produzione propria, preparati con i migliori ingredienti e la frutta di stagione. Molto ricca anche la cantina, che offre i più pregiati vini italiani e francesi.

Il Byblos è il posto ideale per una cena romantica in coppia ma anche per cerimonie ed eventi raffinati. Numerosi personaggi celebri come Sharon Stone, Andrès Garcìa, Pippo Baudo, Carlo Conti, Roberto Baggio, Katia Ricciarelli, Gigi D’Alessio, Micheal Winner e tanti altri sono stati nel corso degli anni ospiti di Marco Cuccuvè nel suo splendido ristorante.