Fine settimana ricco di gare e successi per la Ginnastica Riviera dei Fiori ai campionati regionali

Dopo l’inizio dell’anno, pieno di problemi aumentati da una ‘confusione’ ed incertezza che ha messo a dura prova le associazioni sportive dilettantistiche, la FederGinnastica è ripartita con le gare del fitto calendario agonistico nazionale.

La Ginnastica Riviera dei fiori si è fatta trovare pronta alla ripartenza partecipando a due prove del campionato regionale di ginnastica ritmica e trampolino elastico. Sabato scorso, a Milano, si è svolta la 1ª prova del campionato regionale gold e silver di trampolino elastico. Grazie ad una collaborazione portata avanti negli anni tra i Comitati Regionali FGI di Lombardia e Liguria, la gara ligure si è disputata presso la palestra della Milano 2000.

Per ora, nella nostra regione, c’è una sola società che svolge questa spettacolare disciplina olimpica e la collaborazione tra le due DTR della sezione ha permesso alle ginnaste della Riviera dei Fiori di confrontarsi con altre ginnaste, anche se le classifiche, da regolamento, sono state stilate per regione. Interessanti i punteggi ottenuti all’esordio nella categoria Gold per le Junior Matilde Sappia e Alice Dosio che hanno svolto un test gara utile per la 1ª prova del campionato nazionale individuale e sincro in programma ad inizio marzo a Torino.

Per il silver tre le ginnaste della RdF in gara che hanno eseguito i programmi tecnici delle gare individuali e della serie D. Allison Della Valle, Azzurra Diurno e Cecilia Carlo hanno incrementato le difficoltà dei loro esercizi e col rientro delle loro compagne (assenti per vari motivi) prepareranno al meglio la prossima prova in programma Sabato 2 Aprile presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori. Soddisfatti i tecnici Damiano Giunta e Giulia Bellone presenti a Milano e l’intero staff tecnico societario.

Domenica è stata la ritmica protagonista presso il Palasport di Quiliano, con la 1ª prova del campionato individuale silver di ginnastica ritmica. Dieci le giovani ginnaste iscritte alla gara per la RdF, tutte con i due esercizi ai piccoli attrezzi completati che, visto il periodo ‘complicato’ con periodi di forzata inattività, non era cosa scontata. I risultati in questa occasione non erano l’obiettivo più importante per lo staff tecnico della sezione rappresentata per l’occasione in campo gara da Monia Stabile e Vittoria Arieta.

“Era importante riprendere a gareggiare e confrontarsi – dicono dalla società ponentina - con le ginnaste delle altre società del ponente ligure per valutare la situazione generale e programmare il lavoro futuro. Un buon bronzo nella classifica assoluta data dalla somma dei due attrezzi per la junior Anna Farina con al 4° posto Matilde Marsiglia, mentre Giorgia Trosso ha ottenuto il miglio punteggio alla fune e il secondo alla palla, con Giulia Rizzuti 4° al cerchio. Bene anche le allieve Isabella Capponi Garcia (argento alla palla), Linda Carangelo (bronzo al corpo libero), Isabella Amelio, Micol Colucci (bronzo al cerchio), Laura Garibaldi e Alice Iaria”.

Ora si torna al lavoro per preparare i prossimi numerosi appuntamenti: “Speriamo in un futuro più sereno – termina la RdF - e un ritorno alla regolare attività sportiva di cui i giovani hanno necessità. I nostri corsi di avviamento alle discipline della ginnastica artistica maschile e femminile, ritmica, trampolino ed acrobatica sono aperti a tutti coloro volessero avvicinarsi a queste divertenti proposte nelle palestre di Sanremo (via Panizzi, via Volta e Mercato dei Fiori), Taggia (viale delle Palme, elementari e Ruffini di Taggia) e Santo Stefano al Mare palestra scuola elementare”.