Emergenza rifiuti, il consiglio provinciale dà il via allo smaltimento nelle discariche savonesi: impennata di costi

E’ stata approvata questa mattina, in Consiglio provinciale il la bozza di convenzione della gestione associata del servizio di smaltimento rifiuti durante il periodo transitorio in attesa della costruzione del biodigestore di Colli atteso per il 2026 e la delega per l’affidamento del servizio alle due discariche savonesi di Bossarino e Boscaccio, già individuate, provvedimenti che avranno come conseguenze un aumento dei costi di smaltimento e quindi sulle bollette.

In precedenza tutto è stato presentato il bilancio triennale, che prevede investimenti sulle strade provinciali, sulle scuole e sulla sicurezza dei ponti. Nel corso del Consiglio si è parlato della convenzione con le due discariche della provincia di Savona: “Questo perché si è perso troppo tempo sulla questione del Biodigestore” ha detto il Presidente Scajola che, al termine del Consiglio ha anche parlato del problema relativo alla Riviera Trasporti: “E’ la principale attenzione che dobbiamo avere in questo momento, perché in una provincia come la nostra significa anche non intasare ulteriormente il traffico delle città. La situazione è molto complicata e difficile, per un tema trascurato in questi anni. E’ arrivata la Corte dei Conti con una relazione molto pesante, alla quale dobbiamo dare una risposta entro pochi giorni. Abbiamo messo in piedi un pool di esperti e stiamo individuando la soluzione, sperando che ci sia, che punti a evitare il fallimento di Riviera Trasporti e anche il default della Provincia e del Comune di Sanremo, azionista al 15%. Cercheremo le condizioni per l’affidamento in house che, vista la situazione attuale di Rt, non si può dare”. C’è stata una ‘mala gestione’ in passato? “La Riviera Trasporti è occasione di rilievi della Corte dei Conti da anni e, due anni fa la ragioneria dello Stato aveva relazionato in modo molto pesante sulla gestione della società. Non c’è dubbio che esistono delle responsabilità, perché la Corte dei Conti lo conferma e invia il tutto anche alla Procura. Noi dobbiamo cercare di evitare il fallimento dell’azienda. Ci stiamo lavorando ma non sappiamo se ci riusciremo”.

Sul Consiglio è intervenuto Domenico Abbo: “Per il bilancio l’astensione è doverosa, visto che non è stata fatta un’importante comunicazione. Il bilancio sarà approvato definitivamente a marzo e ho dato delle indicazioni in merito, sperando che vengano recepite. A oggi non è stato nominato un vice Presidente e non è stata distribuita nessuna delega. Per quanto possa essere bravo, non penso che possa far tutto da solo. E’ una sua scelta e non è condivisibile perché non ci sono capigruppo o commissioni e, quindi, le pratiche prima di andare in Consiglio devono essere illustrate e trattate. Sui contenuti abbiamo un bilancio per il quale il presidente è fortunato, perché ci sono fondi che arrivano dal Ministero dell’Interno e altri che derivano dalla passata amministrazione. Ci sarà la possibilità di migliorare la viabilità, grazie a risorse che prima non c’erano”.

La situazione di Rt? “E’ un problema da trattare con le pinze, perché troppe persone fanno considerazioni sbagliate, perché non sufficientemente informate. Io conosco la pratica e va trattata con onestà intellettuale, perché i problemi della Rt non sono solo quelli del 2019 e 2020, visto che arrivano almeno dall’inizio del 2000. Il presidente ha dato incarico a un pool di tecnici, per salvare ‘capra e cavoli’, per salvaguardare il servizio pubblico e andare avanti verso la gestione ‘in house’. Personalmente ho trovato bilanci che non mi preoccupano, nonostante il clima di sospetto e terrore. Vedremo alla fine quali saranno i risultati”.

Per quanto riguarda i rifiuti Abbo ha detto: “C’è stata un’assemblea dei sindaci con le indicazioni del Presidente, dopo l’esaurimento del Lotto 6 che ci porta a conferire nel savonese. C’è anche un’altra grossa questione, quella del momento di provvisorietà e sul fatto di poter trovare una soluzione intermedia. Non so se ne valga la pena, con il rischi di costi ambientali e la necessità di pratiche autorizzative, magari quanto il Biodigestore è già pronto”. E sulle date del nuovo impianto: “Secondo me si sta giocando, visto che io ero fermo a fine 2024 o inizio 2025 mentre ora qualcuno parla di ’26. Non vorrei che queste date vengano allungate ad arte”.