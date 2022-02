Guerra Russia-Ucraina: l'associazione 'Russia Liguria' "Nessuno parla di quello che hanno fatto gli ucraini nel Lugansk e Donetsk!" (Video)

Da questa notte il mondo intero guarda con attenzione alla crisi tra Russia e Ucraina. Nella nostra provincia ci sono circa 1.000 residenti di lingua russofona, che raggruppano tutta la comunità delle repubbliche ex sovietiche.

Approfittando della presentazione che si è svolta oggi pomeriggio nella sede di Villa Magnolie del ‘Liceo Cassini’ di Sanremo, abbiamo incontrato il presidente della associazione ‘Russia-Liguria’, che rappresenta tutti i residenti liguri (circa 3.000) di lingua russa.

Maria Stepura ha così commentato gli ultimi accadimenti: “Noi siamo contro la guerra, ma non dimentichiamo che non è cominciata ieri quando Putin ha deciso di entrare in Ucraina ma da almeno 8 anni. Quando, il 1° maggio 2014, il popolo delle regioni di Lugansk e Donetsk con un referendum hanno deciso di diventare repubbliche popolari. Da quel momento è esplosa la guerra civile, ma di questo non sta parlando nessuno perché riceviamo informazione ‘filtrata’ dal governo ucraino, da quelli occidentali e dalla Nato. Nessuno dice che gli ucraini uccidono i nostri bambini. A Donetsk esiste il ‘viale degli angeli’ dedicato ai 101 bambini uccisi dagli ucraini. Questa è la guerra vera e non solo quando il presidente decide di proteggere i civili”.

Con il presidente dell’associazione ‘Russia-Liguria’ c’era anche Gala Garda, una scrittrice russa che vive in Liguria, ma che è nata nel Donbass altra regione che sta vivendo da vicino la guerra iniziata stanotte: “Conoscono moltissimi colleghi in diverse nazioni in Europa e nel mondo che solo oggi è scoppiata la guerra contro i russi. Ma noi parliamo tutti il russo e per questo siamo ‘puniti’. Noi comunque vogliamo la pace, per i nostri concittadini e soprattutto per i fratelli che vivono a Donetsk e Lugansk”.

Avrete sicuramente sentito, in queste ore, amici e parenti. Quali sono le notizie e gli stati d’animo che vi arrivano: “Le persone sono ovviamente spaventate e nascoste nelle cantine, ma sono tranquille perché sanno che la Russia sta dando loro una mano. E speriamo che possa terminare il regime ‘nazista’ dell’Ucraina. Speriamo che la guerra duri poco”.