Coronavirus: vaccinazione sempre più a rilento nella nostra provincia, in una settimana 'solo' lo 0,14% in più

A una settimana dall’obbligo del super green pass per i lavoratori over 50, non c’è stato il paventato scatto in avanti dei vaccinati. Se, a livello nazionale l’Italia viaggia intorno al 90%, la nostra provincia rimane decisamente indietro.

Tra gli over 12, infatti, la crescita è stata solo dello 0,14% (in notevole ribasso rispetto alle settimane scorse), passando dal 78,77 al 78,93%. Aumento simile anche nel dato globale, ovvero quello che comprende anche i giovanissimi tra 5 e 11 anni. In questo caso la percentuale sale dal 75,45 al 75,62%, ovvero lo 0,17% in più.

Trattando proprio i più giovani, tra 5 e 11 anni, i vaccinati sono il 17,72% (+0,31%) in totale mentre aumenta decisamente chi ha fatto il ciclo completo, passando dal 9,69% al 13,44 (+3,85%). Tra i 12 e i 18 anni hanno ricevuto il ciclo completo il 44,95% mentre arriva al 67,79 la percentuale di chi ha ricevuto una sola dose o le prime due.

Tra i tre distretti della nostra provincia è sempre quello di Imperia davanti a tutti. La zona del capoluogo, dopo aver superato quota 80% la settimana scorsa, si è attestata all’80,26 per i vaccinati over 12 (+0,20%). Poi troviamo Sanremo che è vicinissima all’80%, salendo dal 79,33 al 79,47%). Infine il ventimigliese è sempre molto più staccato al 76,64%, lo 0,12 in più.

Analizzando la ‘classifica’ comune per comune, continua a volare Terzorio in entrambe le classifiche. In quella over 12 rimane fermo a quota 88,32% (+0,44%). Dietro c’è Cipressa con l’85,08% (+0,07) e Triora con l’84,36%. Nella graduatoria compresa la fascia tra 5 e 11 anni, Terzorio è sempre davanti con l’83,89% dei vaccinati (+0,50 rispetto alla settimana scorsa), davanti a Cipressa con l’81,86% (+0,57%) e Triora con l’81,31%.

Tra le città più grandi della provincia troviamo (classifica over 12): Taggia con l’82,24% (+0,03%), Imperia 81,78 (+0,17%), Sanremo 78,81% (+0,17%) e Ventimiglia al 75,28% (+0,12%).

In coda a entrambe le classifiche troviamo Apricale, con il 59,14% (+0,06%) e con il 61,62 (+0,07%) negli over 12.