Pallamano Under15: una vittoria e una sconfitta a Bordighera per la San Camillo Riviera Imperia

L'Under 15 maschile della San Camillo Riviera Imperia torna dalla trasferta di Bordighera con una vittoria ed una sconfitta.

Con la formula del 'concentramento' nella Città delle Palme i giovani imperiesi prima hanno sconfitto i pari età della Pallamano Spezia 26-11, per poi essere sconfitti dall'Abc Bordighera 15-22.



“Tutto sommato abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità attuali - riferisce il tecnico Saul Convalle - nulla è compromesso per la classifica finale, ora siamo terzi e ci sono ancora tre 'concentramenti' per migliorare la classifica”. Il prossimo proprio domenica 27 marzo a Ventimiglia quando il team del capoluogo avrà nuovamente la possibilità di fare punti utili per il proprio cammino in questa manifestazione.

Formazione: Michele Ardissone, Edoardo Convalle, Francesco Convalle, Alejandro Fuentes, Andrea Garibaldi, Alessandro Huqi, Matteo Mondo, Antonino Salerno, Giulio Sasso.

Allenatore: Saul Convalle

Dirigente: Patrizia Zanello