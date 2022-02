Calcio: l’allenatore imperiese Vincenzo Stragapede diventa Team Manager Pro

Nei giorni scorsi a Coverciano si sono svolti gli esami finali e la commissione dell' A.I.C. ha reso noti i risultati e la lista degli abilitati alla qualifica di Team Manager per società di A, B e Lega Pro.

Il tecnico sanremese Stragapede Vincenzo ha svolto un ottimo esame conclusivo che gli è valsa la qualifica di Team Manager Pro che gli garantirà la possibilità di mettere a frutto le competenze acquisite grazie ad un anno di stage presso una società Professionistica di A, B o C appunto. Il corso, organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, è la prima iniziativa per la formazione e la certificazione delle competenze di team manager nel calcio, riconosciuta e patrocinata da tutti i soggetti del sistema calcio.

Il ruolo di Team Manager rappresenta una delle funzioni di maggiore interesse e utilità per un club di Lega. La conoscenza dei regolamenti, del diritto sportivo, organizzazione aziendale, problem solving, accordi collettivi, principi di comunicazione e marketing sportivo , normative antidoping, mercato e contratti fanno parte delle tematiche affrontate durante il corso che devono far parte del bagaglio di un buon Team Manager per rappresentare un concreto vantaggio per la società stessa, senza contare che il suo ruolo è di centrale importanza nella gestione dei rapporti tra club, staff e calciatori tesserati.