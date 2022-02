Imperia, mercato di via Cascione commercianti e ambulanti esasperati. Elio Donzella: “Verificare le concessioni esistenti” (videointervista)

Elio Donzella, presidente cittadino di ‘Imperia di tutti, Imperia per tutti’ e delegato al settore commercio del movimento di ispirazione socialista, ospite nella nostra redazione di via Schiva a Imperia, parla delle problematiche del mercato del giovedì di Porto Maurizio che vedono dalla stessa parte della barricata commercianti della seconda parte di via Cascione che si sentono isolati e gli stessi ambulanti.