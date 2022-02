Sanremo: lavori in corso Inglesi e strada chiusa come da ordinanza, traffico in tilt nel resto della città

Corso Inglesi chiusa per l’ordinanza emanata dal Comune e traffico in tilt in città. La strada ‘di cornice’ di Sanremo, come da avviso di palazzo Bellevue, è rimasta chiusa oggi per tutto il giorno, in modo da consentire la rimozione di una gru, utilizzata per una costruzione nella zona.

La strada chiusa e la concomitante scarsa informazione di molti automobilisti, ha provocato lunghe code e traffico pesante nel resto della città. A conferma dell’importanza di corso Inglesi, che smaltisce molto traffico di Sanremo. Tanti matuziani, al loro rientro a casa e trovandosi la strada chiusa, sono stati costretti a fare dietro-front e trovare strade alternative.