Pallavolo: settimana con numerosi match per le squadre della Mazzucchelli, 5 vittorie e 2 sconfitte

La settimana appena conclusa è stata intensa e piena di partite per le squadre della Scuola Pallavolo Mazzucchelli. Mercoledì 16 febbraio, alle ore 18.30 presso il Palasport Guzzetti di Loano, si è giocata la partita di U13/F che ha visto scontrarsi le ragazzine del San Pio X Loano contro la Conad City Green Mazzu. Le giovani ragazze green sono uscite vittoriose con il punteggio I 2/1 ottenendo un’importante vittoria.



Nel medesimo giorno ma a Villa Citera alle ore 19, sono scese in campo le ragazze dell’Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli che hanno affrontato nel derby l’Arma Mazzu, partita di 2° divisione femminile. Le atlete della Scuola Di Pallavolo Mazzucchelli ne sono uscite vittoriose per 3/1.



Giovedì 17 febbraio, alle ore 19.45 presso la palestra Piazza Caduti di San Bartolomeo al mare, sono scese in campo le formazioni Golfo Di Diana Volley e Riviera Mazzucchelli, incontro valido per il campionato U14/F girone A. Le ospiti green sono riuscite ad imporsi sulle padroni di casa con un ottimo 3/0, di seguito I parziali dei set: 16/25 , 9/25 , 14/25.



Sempre nella stessa giornata, Al palazzetto San Lazzaro di imperia alle ore 20, sono scese in campo l’Imperia Volley U15/M e la Riviera Mazzucchelli U15/M. In questa partita i ragazzi green non sono riusciti ad esprimere al meglio il proprio gioco, anche complice l’ottimo atteggiamento in campo dei padroni di casa che si sono imposti con un netto 3/0 con I seguenti parziali: 25/15 , 25/16 , 25/15.



Venerdì 18 febbraio sempre al Palazzetto San Lazzaro di Imperia, si è vista disputare la partita di U13/F, alle ore 17.30, tra l’Imperia Volley e la Conad City Mazzu. Le giovani atlete matuziane sono riuscite ad espugnare il “San Lazzaro” con un netto 3/0, esprimendo buone fasi di gioco e mostrando una buona coesione in campo. Il punteggio dei vari set è il seguente: 7/25 , 5/25 , 8/25.



Sabato 19 febbraio i ragazzi della Riviera Mazzucchelli U15/M hanno dovuto affrontare in casa, al Mercato Dei Fiori alle ore 16.00, l’Albisola Pallavolo. Purtroppo il risultato non è stato positivo per i giovani green che hanno ricevuto una sconfitta per 3 set a 0 con I seguenti parziali: 14/25, 22/25, 16/25.



Infine, domenica 20 febbraio, alle ore 11, presso la palestra Villa Citera a Sanremo, si è disputato l’incontro tra la Solentiname Riviera Mazzucchelli e l’Albenga volley, partita valida per il campionato U14/F girone A. Le ragazze matuziane sono riuscite ad imporsi sulle ospiti con un netto 3/0, qui di seguito I parziali: 25/6, 25/10, 25/6.