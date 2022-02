Pallamano: dopo 3 anni i ragazzi dell'Abc Bordighera sono tornati a giocare davanti al proprio pubblico (Foto)

Dopo oltre tre anni i ragazzi dell’ABC Bordighera hanno riassaporato il piacere di giocare partite di campionato davanti al proprio pubblico.

Domenica scorsa i ragazzi hanno partecipato al Pala Biancheri di via Diaz alla seconda giornata di concentramento del campionato under 15 maschile, e già dalla partita di esordio hanno dimostrato significativi progressi sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Il primo grande risultato 19-19 non si è fatto attendere, disputando una splendida partita contro i ben più quotati Ventimigliesi, che in un precedente incontro avevano sopraffatto la nostra squadra. Domenica mattina l’ABC ha condotto la gara anche sorpassando di ben tre reti la squadra avversaria, che solo a pochi minuti dalla fine e riuscita a pareggiare il risultato.

Il pareggio resta comunque un risultato importante, che oltre a mantenere alto il morale della squadra sicuramente spinge i giovani atleti ad impegnarsi ulteriormente confermando il giustificato entusiasmo e i progressi raggiunti.

La giornata sportiva è poi continuata nel pomeriggio con i biancorossi che hanno incontrato i coetanei del San Camillo-Riviera di Imperia vincendo per 22-15. La giornata si è poi conclusa con l’importante partita contro la squadra dello Spezia. Nonostante la stanchezza il risultato finale è stato appagante e positivo, vittoria per 20-14.