Pallacanestro: doppia vittoria nelle ultime due uscite per la formazione maschile del Bki Imperia

Pallacanestro Sestri-BKI Compass 42-83

BKI Imperia: Lamce 24, Mancuso Gio. 11, Rotomondo 12, Fossati L. 24, Lo Mastro, Canobbio 6, Damonte, Valdez Perez 6. Coach Pionetti.

Sestri: Lunari, Pagano 6, Pavora 12, Anastasio 6, Lombardo 3, Cerisola 8, Alloisio, Giannamasco 5, Pobura 2. Coach Calvia.

Vittoria convincente dell'Imperia Basket in quel di Sestri dove gli ospiti conducono il match con la giusta concentrazione e concretezza dal primo all'ultimo minuto giocando una buona partita, nonostante il lungo stop voluto dalla federazione per causa della pandemia.

“Non era semplice - le parole di coach Pionetti - tornare in campo e trovare subito la giusta brillantezza. Siamo stati bravi ad approcciare bene il match e a portarlo a casa senza complicarci la vita. Ora testa ai prossimi allenamenti per trovare lo stato di forma ottimale”.

BKI Compass-Blue Basket Diano Marina 75-44

BKI Imperia: Mancuso Gio. 5, Berselli 5, Mancuso Giu. 4, Moraglia 24, Carlucci 18, Lo Mastro, Valdez Perez 4, Damonte 6, Viale, Donati 9. Coach Pionetti.

Diano Marina: Ognibene, Costa 2, Pirosu 4, Berriolo 2, Scarola, Dalpiaz 2, Andreini 19, Olivari 10, Sodano 3, Nattero 2. Coach Scilletta.

Partita di luci ed ombre che vede partire i padroni di casa partire con il giusto piglio segnando già nel primo quarto un netto divario nel punteggio. Nel resto della partita viene arrotondato il punteggio in una partita mai in discussione anche a tratti caotica e confusionaria.

“Non siamo stati continui - commenta Coach Pionetti - perché abbiamo alternato buone cose ed un ottima precisione al tiro, a momenti di confusione ed imprecisione. Settimana prossima ci sarà una sfida importante e delicata a Savona, contro la squadra che ad oggi ci segue in classifica, dove dovremmo esser veramente impeccabili per portare a casa il risultato in un campo estramemente complicato da espugnare”.

La dirigenza BKI dà il benvenuto alla piccola Matilde Damonte e alla neo mamma moglie del capitano, alla loro prima uscita in pubblico sugli spalti della Maggi.