Lions Club alla Carnival Race: premiati i due più giovani e targa al presidente dello YCS Beppe Zaoli

Nella splendida cornice del porto di Marina degli Aregai, si è svolta nei giorni scorsi l’ormai classica Carnival Race, regata organizzata dallo Yacht Club Sanremo con il sostegno del Gruppo Cozzi Parodi, che ha interessato circa 200 equipaggi di giovani atleti provenienti da tutta Europa.

In tale occasione la sezione regionale del AILD (Lions Contro il Diabete) con i Lions Club Sanremo HOST, Matutia, Riva Santo Stefano Golfo delle Torri e la presidente di ADGP (Associazione Diabete Giovanile Ponente) Efisia Palmas, hanno premiato i due atleti più giovani (maschio e femmina) e consegnato anche una targa ricordo al presidente dello Yacht Club Sanremo, Beppe Zaoli, per il suo impegno nell'organizzazione di eventi sportivi per i ragazzi.



Il presidente regionale dell’AILD, Danilo Papa, commenta: «Il nostro impegno proseguirà nella partecipazione e premiazione di atleti amatoriali e giovanissimi, che partecipano ad eventi sportivi, come testimonial per la diffusione della cultura della salute mediante una corretta alimentazione ed uno stile di vita sano. ‘Se ti muovi, il diabete si ferma!’».